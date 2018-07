जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट के खेल में कभी कभी कुछ ऐसे वाकये होते हैं कि इस खेल की साख पर बट्टा लग जाता है। रविवार (8 जुलाई) को पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टी-20 की त्रिकोणीय श्रृंखला जीत ली। हालांकि मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ग्लैन मैक्सवेल और पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद के बीच कुछ ऐसा वाकया हुआ कि इससे क्रिकेट की साख पर निश्चित रूप से बट्टा लगा। जब मैच समाप्त हुआ तो परंपरा के मुताबिक एक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ी से हाथ मिलाते हैं। दरअसल ये खेल भावना का परिचायक है। दरअसल ग्लैन मैक्सवेल पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बीच उनके सामने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद आए। लेकिन बजाय उनसे हाथ मिलाने के ग्लैन मैक्सवेल आगे बढ़ गये और उनके आगे खड़े दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाया। उनका यह रवैया देखकर मैदान में मौजूद खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गये। कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है।

इससे पहले पाकिस्तान के ओपनर बैट्समैन फखर जमां ने मैच में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। फखर जमां के 91 रन की पारी और शोएब मलिक (नाबाद 43) के साथ उनकी शतकीय साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और सीरीज अपने नाम की। कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज डार्सी शार्ट के 76 रन और कप्तान आरोन फिंच के 47 रन की मदद से 20 ओवर में आठ विकेट पर 183 रन बनाये। पाकिस्तान ने इस लक्ष्य को 19.2 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। असिफ अली (नाबाद 17) ने आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर टीम की जीत सुनिश्चित की।

Glenn Maxwell leaves Sarfraz hanging.

When they do this, you know you’ve hit a chord. pic.twitter.com/HwNRazhS12

— (@_Ciroph) July 8, 2018