AUS vs PAK, 2nd Test, Pakistan tour of Australia, 2019: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में तिहरा शतक जड़ा। वॉर्नर ने मोहम्मद अब्बास की गेंद पर चौका लगाकर तिहरा शतक जमाया। उन्होंने 389 गेंद की अपनी पारी में 37 चौकों की मदद से नाबाद 335 रन बनाए। वह करीब नौ घंटे तक क्रीज पर डटे रहे। वॉर्नर भारत के करुण नायर के बाद तिहरा शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नायर ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 303 रन बनाये थे। टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा के नाम है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2004 में सेंट जोंस में नाबाद 400 रन बनाये थे। एशेज सीरीज में 10 पारियों में सिर्फ 95 रन बना सके वॉर्नर ने शानदार वापसी की है।

वॉर्नर इस मैच में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और तेजी से रन बनाते हुए 400 के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन कप्तान टिम पेन पारी घोषित कर वॉर्नर को वहीं रोक दिया। कप्तान टिम पेन के इस फैसले के बाद क्रिकेट फैंस निराश दिखाई दे रहे हैं। वह लगातार सोशल मीडिया पर पेन के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। कुछ फैंस ने तो पेन की इस हरकत पर उनसे नफरत करने की बात तक कह दी है।

लारा के अलावा वॉर्नर के पास ऑस्ट्रेलियाई दिग्‍गज मैथ्यू हेडन का रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका था। वह हेडन से आगे निकलने से महज 45 रन दूर थे, लेकिन पेन ने पारी घोषित करने में जल्दबाजी दिखाई और वॉर्नर को 335 के स्कोर पर नाबाद पवेलियन लौटना पड़ा।

I hate you Tim Paine

I wanna see Warner Breaking Lara Record

You ruined it

Why the hell Lara record is still alive

Paine you are fool — Arman KhanJardimOut #GlikOut (@ArmanMonaco) November 30, 2019

Tim Paine is such a moron. Only god knows why he’s the captain, Guy is a zero in performance. Should’ve let warner bat till he gets out, it’s Day 2 ffs and could’ve asked warner to go ballistic. Could’ve broken Lara’s record but that daft cunt had to declare #AUSvPAK — Vishal Khandelwal(@v1shalK) November 30, 2019

Tim Paine should be stripped of captaincy after this test series. Why would he declare right now, bat until tea then send them in. Would of loved to have seen warner bat more & possibly reach Brian Lara record #AUSvPAK — Joseph Pangallo (@JosephPangallo9) November 30, 2019

When Tim Paine declared the innings and not let David Warner score 400. David Warner :#AusvPak pic.twitter.com/LoiT8mEt7u — Sarcastic (@SARCASTIC_PI) November 30, 2019

#AUSvPAK#DavidWarner Reaction of Indian fans

When Tim Paine was declared the innings pic.twitter.com/dRSg7I1wVy — MD Hussain (@mdhussain216) November 30, 2019

David Warner meeting Tim Paine in dressing room #AUSvPAK pic.twitter.com/m3NFqlG4yW — Krishna Mishra (@krishna8mishra) November 30, 2019

