साल 2017 ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ के लिए शानदार गुजरा है। इस साल स्मिथ कई रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। स्मिथ की शानदार नाबाद शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। स्मिथ ने मैच के आखिरी दिन शनिवार को नाबाद 102 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत दूसरी पारी में चार विकेट पर 263 रनों के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड ने एलिस्टर कुक के नाबाद 244 रनों के आधार पर पहली पारी में 491 रन बनाते हुए 164 रनों की बढ़त ले ली थी। यह स्मिथ का टेस्ट क्रिकेट में 23वां शतक है। वह इसी के साथ 2017 में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस साल 1,305 रन बनाए थे।

इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले मामले में स्मिथ ने भारत के चेतेश्वर पुजारा को पीछे छोड़ा है। पुजारा ने इस साल अपने खाते में 1,140 रन डाले हैं। स्मिथ की बल्लेबाजी को देखकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को सलाह दी है। हरभजन ने ट्वीट कर लिखा कि ‘स्मिथ को आउट करना बहेद मुश्किल। स्मिथ चैंपियन की तरह खेलते हैं और उनकी बल्लेबाजी दिन-प्रतिदिन और खतरनाक होती जा रही है’।

How do you get this guy out???Take a bow champion @stevesmith49 class what a player #Ashes2017 #ENGVSAUS

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 30, 2017