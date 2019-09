ENG vs AUS, 4th Test, The Ashes 2019: ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 185 रनों से हरा कर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अंतिम विकेट जोश हेजलवुड ने लिया। उन्होंने क्रेग ओवरटोन को एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की दूसरी पारी को 197 रनों पर समेट दिया। पांच मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। ट्रॉफी को अपने पास बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अब अगला मैच सिर्फ ड्रॉ करना होगा। वहीं चौथे टेस्ट में स्मिथ ने टीम के लिए सबसे अधिक कुल 293 रन बनाने बनाया। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। स्टीव स्मिथ (211) के शानदार दोहरे शतक की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 497 रन बनाकर घोषित करने में कामयाब रही।

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली पारी में 301 रन पर ऑल आउट करके 196 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। वहीं दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित कर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 383 रनों का लक्ष्य रखा। जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 91.3 ओवर खेलकर महज 197 रन ही बना पाई।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने बीबीसी से कहा कि हमने इसे अपने पास बरकरार रखा, हमने इसे जीता नहीं है। क्रिकेट की सबसे पुरानी और लगातार होने वाली सीरीज का अंतिम और पांचवा मैच 12 सितंबर को ओवल में खेला जाएगा।

What an effort by England today .. Great fight .. But well done Australia on retaining the #Ashes .. no point in pretending but they have been the better team .. better in all departments ..

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 8, 2019