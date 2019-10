स्टम्प पर गेंद मारना भूल गए संदाकन, मनाने लगे स्मिथ के रनआउट का जश्न, Video देख हो जाएंगे लोटपोट

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के नीच जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच ब्रिस्बेन के द गब्बा मैदान में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ के नाबाद अर्धशतकों की मदद से श्रीलंका को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बनायी। इस मैच के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसे देख किसी की हंसी नहीं रुक रही है। दरअसल इस मैच के दौरान श्रीलंकाई गेंदबाज लक्षण संदाकन रन आउट करने का नियम ही भूल गए। जिसके चलते स्मिथ को एक जीवनदान मिला और उन्होंने बैन के बाद अंतरराष्ट्रीय टी20 में वापसी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक लगया।

दरअसल 13वां ओवर संदाकन कर रहे थे। उनकी एक गेंद पर वॉर्नर ने स्ट्रेट शॉट खेला। लेकिन गेंद सीधा नॉनस्ट्राइकर के स्टंप पर जा लगी। जब गेंद स्टम्प पर लगी तब स्मिथ क्रीज़ से बाहर थे। लेकिन संदाकन के हाथ से गेंद नहीं लगी थी इस लिए ये आउट नहीं था। ऐसे में संदाकन को वापस जाकर स्टम्प हाथ में लेकर उसमें गेंद टच करनी थी। संदाकन ने ऐसा ही किया वे दौड़ कर वापस गए और उन्होंने एक से गेंद उठाई और दूसरे हाथ से स्टम्प उखाड़ दिया। लेकिन वे गेंद को स्टम्प से टच करना भूल गए और जश्न मनाने लगे। जिसके चलते अंपायर ने स्मिथ को नॉट आउट करार दिया।

बता दें इस मैच में पाकिस्तान पर 3-0 से जीत दर्ज करने के बाद यहां पहुंची श्रीलंका के लिये एक और करारा झटका लगा और वे इस सीरीज का दूसरा मैच भी हार गए। एडीलेड में खेले गये पहले मैच में उसे 134 रन से हार झेलनी पड़ी थी। तीसरा और अंतिम मैच मेलबर्न में शुक्रवार को खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया की कसी हुई गेंदबाजी के सामने श्रीलंका 19 ओवर में 117 पर ढेर हो गया जिसमें कुसाल परेरा ने सर्वाधिक 27 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर दिया और इस तरह से 42 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली।

