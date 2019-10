Australia vs Sri Lanka 1st T20 Match: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया।

Aus vs SL, Australia vs Sri Lanka 1st T20 Match Playing 11: श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाना है। दोनों ही टीमों की कोशिश सीरीज का आगाज जीत के साथ करने की होगी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओऱ से कप्तान एरोन फिंच, डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी में अपना जलवा बिखेर सकते हैं। वहीं मुख्य तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई चोटिल होने के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं।

टाई तीन मैचों की श्रृंखला में हिस्सा नहीं ले पायेंगे क्योंकि शुक्रवार को क्षेत्ररक्षण करते हुए वह बायीं बांह चोटिल करा बैठे। न्यू साउथ वेलस के तेज गेंदबाज सीन एबोट टाई की जगह लेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान फिंच इस मैच में एबोट को जगह देते हैं या नहीं।

Australia vs Sri Lanka 1st T20 मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Six, Sony Six HD पर देख सकते हैं। वहीं मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Sony LIV एप पर देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम मजबूत है ऐसे में यह सीरीज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों और श्रीलंका के गेंदबाजों के बीच होगा।

संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया– एरोन फिंच (कप्तान), डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, एश्टन टर्नर / बेन मैकडरमोट, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), एश्टन एगर, एडम ज़म्पा, मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, बिली स्टानलेक / केन रिचर्डसन।

श्रीलंका– कुसल मेंडिस, दनुष्का गुणाथिलाका, कुसल परेरा (डब्ल्यूके), भानुका राजपक्षे, ओशदा फर्नांडो / निरोशन डिकवेला, शेहान जयसूर्या, दासुन शनाका, इसुरु उडाना, वानिन्दु हसरंगा, लसिथ मलिंगा, नुवान प्रदीप / कसुन राजिथा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App