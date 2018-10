Australia vs Pakistan 3rd T20 Predicted Playing 11 Live Updates: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान।

Pak vs Aus, Aus vs Pak 3rd T20 Dream11 Team, Australia vs Pakistan 3rd T20 Dream11 Team Prediction Today Match, Playing 11, Live Cricket Score: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी-20 सीरीज का आखिरी मैच आज यानी रविवार को खेला जाना है। तीन मैचों की इस सीरीज को पाकिस्तान पहले ही अपने नाम कर चुकी है। पहले टेस्ट और बाद में टी-20 सीरीज गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया की कोशिश इस मैच को जीत सम्मान बचाने की होगी। इस दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नजर आए है।

अबु धाबी में खेले गए पहले टी-20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 66 रनों से हरा दिया। इस मैच में आस्ट्रेलिया की पारी को पाकिस्तान ने 89 रनों पर ही समेट दिया। इसके बाद दूसरे मुकाबले को भी पाकिस्तान की टीम 11 रनों से जीतने में कामयाब रही। इस हार के बाद कप्तान एरोन फिंच ने आस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी पर अपनी नाराजगी जताई थी।

संभावित प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान – शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद (कप्तान), बाबर आज़म, असिफ अली, इमाद वसीम, फखार जामन, शदाब खान, फहीम अशरफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी।

ऑस्ट्रेलिया – एरोन फिंच (कप्तान), मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, क्रिस लिन, नाथन कॉल्टर-नाइल, एडम ज़म्पा, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), बेन मैकडर्मॉट, बिली स्टेनलेक, एंड्रयू टाई, डॉर्सी शॉर्ट।