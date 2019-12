Aus vs NZ: पर्थ टेस्ट में डेविड वार्नर ने रचा इतिहास, तोड़ा डॉन ब्रैडमैन का यह खास रिकॉर्ड

AUS vs NZ, 1st Test, New Zealand tour of Australia, 2019-20: ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 19 रन ही बना सकें। वॉर्नर को टिम साउदी ने टॉम ब्लेंडल के हाथों कैच आउट कराया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड पर 250 रन की लीड बना ली है। पहली पारी में 43 रन बनाने वाले वॉर्नर दूसरी पारी में 19 रन ही बना सकें। वॉर्नर भले ही सिर्फ 19 रन बना पाए हो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रन बनाने के मामले में टेस्ट क्रिकेट में पूर्व दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। वार्नर ने इस पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 7 हजार रन पूरे किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में 7 हजार रन बनाने वाले वॉर्नर 12वें बल्लेबाज बने। वहीं डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट के 52 मैचों में 6996 रन बनाए थे।

151 पारियों में 7 हजार टेस्ट रन बनाकर डेविड वॉर्नर ने पूर्व दिग्गज ग्रेग चैपल की बराबरी कर ली है। वहीं टेस्ट में सबसे तेजी से ऑस्ट्रेलिया की ओर से 7 हजार रन बनाने की बात करें तो इस मामले में स्टीव स्मिथ का नाम सबसे टॉप पर है। स्मिथ ने महज 126 पारियों में यह मुकाम हासिल कर लिया था। वहीं मैथ्यू हेडन ने टेस्ट में 7 हजार रन बनाने के लिए 142 तो वहीं रिकी पोंटिंग ने 145 पारियों का समय लिया था। जबकि पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को ऐसा करने के लिए 149 पारियों का समय लेना पड़ा था।

वॉर्नर से पहले ऑस्ट्रेलिा के लिए यह कारनामा एलन बॉर्डर, मार्क टेलर, डेविड बून, ग्रेग चैपल, स्टीव वॉ, मार्क वॉ, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ टेस्ट में ऐसा कर चुके हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पविलियन भेज ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा मजबूत कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहली पारी में बनाए गए 416 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन 166 रन पर ऑल आउट हो गई।

न्यूजीलैंड के लिए सबसे अधिक रन अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर के बल्ले से आए। किवी टीम की तरफ से टेलर 134 गेंदों पर 80 रन बनाकर आउट हुए। टेलर के अलावा किवी टीम का अगर कोई बल्लेबाज पिच पर टिके रहने में कामयाब हुआ तो वह हैं कप्तान केन विलियम्सन जिन्होंने 70 गेंदों पर सात चौकों की मदद से 34 रनों की पारी खेली और टेलर के साथ तीसरे विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी को भी स्टार्क ने तोड़ा। स्टार्क ने विलियम्सन को स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों कैच कराया। स्टार्क ने कुल पांच विकेट अपने नाम किए।

