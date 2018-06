England vs Australia 3rd ODI Live Cricket Score, Eng vs Aus Live Score : इंग्लैंड की कोशिश मैच जीत सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी।

England vs Australia 3rd ODI Live Cricket Score Streaming, Eng vs Aus Live Cricket Score Streaming, Sony Six Live Cricket, Hotstar Live Cricket Match, Australia vs England, Aus vs Eng Live Cricket Score: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है और वह आज ऑस्ट्रेलिया को हरा सीरीज पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की कोशिश इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज में वापसी करने की होगी। वहीं इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बची वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्टोक्स को मांस-पेशियों में खिंचाव की समस्या के कारण और वोक्स को घुटने में दर्द के कारण सीरीज से बाहर होना पड़ा है। स्टोक्स को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मांस-पेशियों में खिंचाव की समस्या हुई थी। वह टीम के साथ चौथे और पांचवें वनडे मैच के दौरान साथ रहेंगे, लेकिन मैदान पर नहीं उतर पाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाना चाहेगी। टीम की बल्लेबाजी पिछले दोनों ही मुकाबलों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। वहीं टीम के गेंदबाज भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने जमकर रन लुटाए।