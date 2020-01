AUS vs NZ, 3rd Test, New Zealand tour of Australia, 2019-20: न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने एक फिर दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में 279 रन से जीत हासिल करते ही 3-0 से सीरीज अपने नाम की। इस शानदार जीत के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर अंपायर के एक फैसले से बेहद नाराज नजर आए। सोमवार को दूसरी पारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। टीम ने 2 विकेट खोकर 206 रन बना लिए थे। इस दौरान वॉर्नर ने अपना शतक भी पूरा किया, लेकिन एक सिंगल को लेकर अंपायर और वॉर्नर मैदान में बहस करने लगे। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथे दिन जल्द से जल्द पारी घोषित करना चाह रही थी। इस वजह से बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वॉर्नर भी इसी कोशिश में लगे हुए थे।

इसी बीच वॉर्नर रन दौड़ने के लिए पिच के डेंजर जोन में दौड़ पड़े। जिसके बाद अंपायरिंग कर रहे अलीम डार ने ऑस्ट्रेलिया पर 5 रन की पेनल्टी लगा दी। हालांकि, इस पेनल्टी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में मजबूत स्थिति में थी। इसके बाद वॉर्नर अंपायर से जाकर बहस करने लगे और अपनी गलती पूछने लगे। वॉर्नर के मुताबिक उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। क्रिकेट.कॉम.एयू ने इस घटना का विडियो ट्वीट पर शेयर किया जो तेजी से वायरल हो रहा है।

Australia have been penalised five runs for running in the ‘danger zone’ of the pitch.#AUSvNZ | https://t.co/rx14Qs3S0i pic.twitter.com/sIEtazVcXl

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 6, 2020