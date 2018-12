VIDEO: ऑस्ट्रेलियाई टीम का को-कैप्टन बना 7 साल का बच्चा, कोहली ने दिया ऐसा रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट के दीवाने सात साल के आर्ची शिलर को भारत के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले बाक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिये अपनी 15 सदस्यीय टीम में शामिल करके क्रिसमस से पहले प्रशंसनीय कदम उठाया। आर्ची दिल से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। उनका सपना ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनना है और यह पुष्टि कर दी गयी है कि 26 दिसंबर से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में वह टिम पेन के साथ सह-कप्तान होंगे। यह सब ‘मेक ए विश ऑस्ट्रेलिया फाउंडेशन’ के कारण संभव हो पाया। क्रिकेट.काम.एयू के अनुसार यारा पार्क में ‘बूपा फेमिली डे’ के अवसर रविवार को यह घोषणा की गयी। एडिलेड के लेग स्पिनर आर्ची के लिये शनिवार को सातवां जन्मदिन यादगार बन गया क्योंकि पेन ने उसी दिन उन्हें जानकारी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में आर्ची के रूप में अतिरिक्त सदस्य रखने को इस महीने के शुरू में सार्वजनिक किया गया था और तब उन्हें यह जानकारी कोच जस्टिन लैंगर ने फोन पर दी थी। तब यह तय नहीं था कि उन्हें किस मैच में टीम में लिया जाएगा।

इस युवा लेग स्पिनर ने इस महीने के शुरू में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ नेट अभ्यास भी किया था। जब आर्ची केवल तीन महीने का था तब पता चला था कि उनके दिल के वॉल्व सही नहीं हैं। अपने जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही उन्हें मेलबर्न में सात घंटे से भी अधिक समय तक आपरेशन से गुजरना पड़ा था। और छह महीने बाद उनका एक और आपरेशन किया गया। पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें आपरेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। पेन ने कहा कि आर्ची को कप्तान बनाने का फैसला उसके सपने को पूरा करना है।

“Archie’s keeping the boys in line for me” Captain duties have already started for Aussie’s newest cricket star! Hear from @tdpaine36 as Archie shares the stage with him and @imVkohli in #Melbourne#AUDvIND #CmonArchie #Cricket pic.twitter.com/FMaFTRja5V

— Make-A-Wish Australia (@MakeAWishAust) December 23, 2018