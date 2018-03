ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और बल्लेबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूली गेंद से छेड़छाड़ की बात, कहा- प्लान बना कर किया

आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज कैमरून बेनक्रॉफ्ट ने शनिवार को अपने ऊपर गेंद से छेड़छाड़ की बात को कबूल कर लिया है। तीसरे दिन का मैच खत्म होने के बाद न्यूलैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और बेनक्रॉफ्ट एक साथ दिखे। एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनक्रॉफ्ट ने वह अपने शर्मनाक काम के लिए जवाबदेह हैं। कैमरन बैनक्राफ्ट और कप्तान स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज यहां तीसरे टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने गेंद से छेड़खानी की।बैनक्राफ्ट को टेलीविजन कैमरों ने गेंद पर कुछ पीली चीज लगाते हुए पकड़ा था। उन्होंने बाद में कहा, ‘‘मैं गलत समय पर गलत जगह पर खड़ा था। मैं यहां (संवाददाता सम्मेलन में) आना चाहता था क्योंकि मैं अपने कृत्य के लिये जवाबदेह होना चाहता हूं।’’ स्मिथ ने कहा, ‘‘पूरा ग्रुप इसके बारे में जानता था। हमने जान बूझकर ये किया था, हमें अपने कृत्य पर बहुत खेद है।’’ उन्होंने हालांकि कहा कि वह कप्तान पद से इस्तीफा नहीं देंगे।

Cameron Bancroft purposefully bringing something to the stadium and onto the field to tamper with the ball #SAvAUS pic.twitter.com/LgRhzhXIvz

— Lauren Burrows (@LaurenRae_37) March 24, 2018