पर्थ स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय सलामी बल्लेबाज एक बार फिर फ्लॉप साबित रहे। पहली पारी के दौरान दोनों ही बल्लेबाज बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। भारत ने मुरली विजय के रूप में अपना पहला विकेट खोया। ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए 326 रनों के बाद अपनी पहली पारी खेलने उतरी भारत को उम्मीद थी कि वह लंच तक कोई भी विकेट नहीं गंवाएगी लेकिन मिशेल स्टॉर्क की बेहतरीन गेंद विजय का स्टंप ले उड़ी और भारत को मायूसी हाथ लगी। विजय अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। इसी के साथ लंच की घोषणा कर दी गई। लंच के बाद जोश हेजलवुड ने केएल राहुल को एक बेहतरीन यॉर्कर फेंककर बोल्ड किया। राहुल सिर्फ 2 रन ही बना सकें। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत छह विकेट के नुकसान पर 277 रनों के साथ की थी। कप्तान टिम पेन और पैट कमिंस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया और दूसरे दिन के तकरीबन शुरुआती एक घंटे तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट नहीं लेने दिया।

दोनों ने संयम से बल्लेबाजी की। दोनों ने टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचा दिया। इस साझेदारी को आखिरकार उमेश यादव ने तोड़ा। उमेश ने कमिंस को 310 रनों के कुल स्कोर पर एल्बीडब्लयू आउट किया। कमिंस ने 19 रन बनाए। कमिंस के जाने के बाद पेन भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। खाता में एक भी रन नहीं जुड़ा था कि जसप्रीत बुमराह ने पेन को पवेलियन भेज ऑस्ट्रेलिया को आठवां झटका दिया। पेन ने 89 गेंदों का सामना कर पांच चौकों की मदद से 38 रनों की पारी खेली।

SEED! Mitchell Starc was fired up after this beauty to knock over Murali Vijay before the lunch break #AUSvIND | @Toyota_Aus pic.twitter.com/pgm50xJ8pG

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 15, 2018