Australia vs Sri Lanka टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 30वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले में खेला गया। इस मैच में श्रीलंका ने पथुम निसांका की नाबाद शतकीय पारी के दम पर कंगारू टीम को हरा दिया। इस जीत के बाद श्रीलंका की टीम सुपर 8 में पहुंच गई। इससे पहले सुपर 8 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड की टीम पहुंच चुकी हैं।

इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 181 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने 18 ओवर में 2 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच को जीत लिया। इस हार के बाद कंगारू टीम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है। इस जीत के बाद श्रीलंका के 6 अंक हो गए जबकि लगातार दो हार के बाद कंगारू टीम के 2 अंक ही 3 मैचों में हैं। निसांका प्लेयर ऑफ द मैच बने।

हेड-मार्श ने लगाए अर्धशतक

हेड ने 29 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली और आउट हुए। कैमरन ग्रीन 3 रन बनाकर आउट हुए जबकि मार्श ने 25 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और फिर 54 रन पर आउट हुए। टिम डेविड का बल्ला नहीं चला और वो 6 रन पर चलते बने। ग्लेन मैक्सवेल ने 22 रन की पारी खेली और आउट हो गए। जोश इंग्लिश 27 तो कुपर कोलोनी 3 रन पर आउट हुए। दुशान हेमंथा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए जबकि चमीरा ने 2 सफलता हासिल की।

पथुम निसांका ने खेली शतकीय पारी

कुसल परेरा एक रन जबकि कुसल मेंडिस 51 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पथुम निसांका ने नाबाद 100 रन जबकि पवन रतनायके ने नाबाद नाबाद 28 रन की पारी खेलते हुए श्रीलंका को 8 विकेट से आसान जीत दिला दी। निसांका ने इस टी20 वर्ल्ड कप सीजन का पहला शतक लगाया साथ ही साथ ये टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की तरफ से भी पहला शतक रहा। टी20 वर्ल्ड कप में भी ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक रहा।

Match Ended

ICC Men's T20 World Cup, 2026

Sri Lanka 
184/2 (18.0)

vs

Australia  
181 (20.0)

Match Ended ( Day – Match 30 )
Sri Lanka beat Australia by 8 wickets

श्रीलंका की प्लेइंग 11

पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), पवन रतनायके, दसुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालगे, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीकशाना, मथीशा पथिराना।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जंपा।

Live Updates
22:22 (IST) 16 Feb 2026
श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, सुपर-8 में बनाई जगह

श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। पथुम निसांका की नाबाद शतकीय पारी की वजह से श्रीलंका को ये शानदार जीत मिली। वहीं ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के बाद श्रीलंका ने भी पीट दिया। अब उन पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। श्रीलंका की टीम सुपर 8 में पहुंचने वाली पांचवीं टीम भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बाद बन गई।

22:19 (IST) 16 Feb 2026

निसांका ने लगाया शतक

पथुम निसांका ने 52 गेंदों पर शतक लगाया। ये टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला शतक भी रहा।

22:16 (IST) 16 Feb 2026

निसांका की जबरदस्त पारी, ऑस्ट्रेलिया परेशान

निसांका ने अपनी पारी से ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दिया और दूसरी तरफ पवन रत्नायके भी मार रहे हैं। श्रीलंका को जीत के लिए 18 गेंदों पर 13 रन बनाने हैं।

22:06 (IST) 16 Feb 2026

जीत के लिए 30 गेंदों पर 41 रन की जरूरत

श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 30 गेंदों पर 41 रन की जरूरत है जो मुश्किल नहीं लग रहा है। 15 ओवर में 2 विकेट पर 141 रन बन चुके हैं।

21:52 (IST) 16 Feb 2026

निसांका-मेंडिस दोनों ने लगाए अर्धशतक

निसांका और मेंडिंस दोनों ने अर्धशतक लगा लिए हैं और टीम को मैच में जीत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के बीच अब तक दूसरे विकेट के लिए 66 गेंदों पर 97 रन की साझेदारी हो चुकी है।

21:50 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: श्रीलंका का स्कोर 100 के पार

श्रीलंका को जीत के लिए 48 गेंदों पर 78 रन बनाने हैं। इस टीम ने 12 ओवर में एक विकेट पर 104 रन बना लिए हैं। फिलहाल मैच में कुछ भी हो सकता है।

21:42 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: 10 ओवर में बने 93 रन

श्रीलंका की टीम तेज गति से रन बना रही है और पहले 10 ओवर में एक विकेट पर 93 रन बन चुके हैं। मेंडिस-निसांका दोनों अर्धशतक के करीब हैं।

21:31 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: निसांका-मेंडिस के बीच अर्धशतकीय साझेदारी

निसांका-मेंडिस के बीच दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों पर 58 रन की साझेदारी हो चुकी है। श्रीलंका ने 7 ओवर में एक विकेट पर 66 रन बना लिए हैं।

21:22 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: 5 ओवर में बने 48 रन

श्रीलंका ने पहले 5 ओवर में एक विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। पथुम निसांका और कुसल परेरा क्रीज पर मौजूद हैं। निसांका तेज गति से रन बनाने के लिए प्रयासरत हैं। 5वें ओवर में उन्होंने एक छक्का और एक चौका भी लगाया।

21:03 (IST) 16 Feb 2026
AUS vs SL LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिली

मार्कस स्टोइनिस ने कुशल परेरा को एक रन के स्कोर पर आउट कर दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। 3 ओवर में एक विकेट पर 26 रन बन चुके हैं।

20:46 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 181 रन, आखिरी ओवर में गिरे 3 विकेट

ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 181 रन बनाए। आखिरी ओवर में कंगारू टीम के तीन विकेट गिरे। एडम जंपा एक रन पर रन आउट हुए, जेवियर बार्टलेट डक पर आउट हुए जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 4 रन पर अपना विकेट गंवा दिया।

20:32 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया का छठा विकेट गिरा

कंगारू टीम का छठा विकेट जोश इंग्लिश के रूप में गिरा जिन्होंने 27 रन की पारी खेली। 18 ओवर में 6 विकेट पर 175 रन बन चुके हैं।

20:22 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: मैक्सवैल 22 रन बनाकर आउट

ग्लेन मैक्सवेल 22 रन बनाकर आउट हुए। कंगारू टीम का 5वां विकेट गिरा।

20:14 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: 150 रन पूरे हुए

ऑस्ट्रेलिया ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 151 रन बना लिए हैं। क्रीज पर अभी ग्लेन मैक्सवेल और जोश इंग्लिश मौजूद हैं।

20:05 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: टिम डेविड का नहीं चला बल्ला

टिम डेविड का बल्ला नहीं चला और वो 6 रन के स्कोर पर आउट हो गए। कंगारू टीम ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं।

19:57 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: मार्श 54 रन पर आउट हुए

मार्श ने 54 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया और श्रीलंका को तीसरी सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में 3 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं।

19:51 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL LIVE Score: ग्रीन 3 रन बनाकर आउट

तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए ग्रीन का बल्ला नहीं चला और वो 3 रन पर निपट गए। ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं।

19:45 (IST) 16 Feb 2026
हेड 56 रन बनाकर आउट हुए

हेड ने 29 गेंदों पर 56 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा। ऑस्ट्रेलिया ने 9 ओवर में एक विकेट पर 105 रन बना लिए हैं।

19:43 (IST) 16 Feb 2026

हेड ने 30 गेंदों पर लगाया अर्धशतक

हेड ने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 13 पारियों के बाद टी20 में अर्धशतक लगाया। कंगारू टीम ने 8 ओवर में 97 रन बना लिए हैं।

19:32 (IST) 16 Feb 2026

6 ओवर में बने 70 रन

हेड-मार्श के बीच 36 गेंदों पर 70 रन की साझेदारी हो चुकी है। पावरप्ले में कंगारू टीम ने बिना किसी नुकसान के 70 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग लय में नजर आ रहा है।

19:28 (IST) 16 Feb 2026

ऑस्ट्रेलिया के 50 रन पूरे

ऑस्ट्रेलिया ने 5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 50 रन बना लिए हैं। हेड काफी तेज गति से रन जुटा रहे हैं और 35 रन पर खेल रहे हैं। मार्श रुके हुए हैं और पारी को एंकर कर रहे हैं।

19:25 (IST) 16 Feb 2026

19:19 (IST) 16 Feb 2026

3 ओवर में बने 32 रन

ऑस्ट्रेलिया ने पहले 3 ओवर में ही 32 रन कूट दिए हैं। मार्श और हेड काफी तेजी से बैटिंग कर रहे हैं। हेड 19 तो मार्श 12 रन पर खेल रहे हैं।

19:10 (IST) 16 Feb 2026

हेड-मार्श के इरादे साफ

मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड का इरादा साफ नजर आ रहा है। दोनों ज्यादा से ज्यादा रन पावरप्ले में बना लेना चाहते हैं। उन्हें पता है स्पिनर के आने पर बैटिंग में परेशानी होगी। 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 25 रन बन चुके हैं।

19:07 (IST) 16 Feb 2026
ऑस्ट्रेलिया की तेज शुरुआत

कंगारू टीम ने काफी तेज शुरुआत की है और पहले ही ओवर में 16 रन बना दिए। कोई विकेट नहीं गिरा है। मार्श ने एक छक्का और एक चौका लगायाा। पहला ओवर दुष्मंथा चमीरा ने फेंका।

18:42 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL Live Score: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जंपा।

18:41 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL Live Score: श्रीलंका की प्लेइंग 11

पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), पवन रतनायके, दसुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालगे, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीकशाना, मथीशा पथिराना।

18:35 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL Live Score: श्रीलंका ने टॉस जीता

श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। कंगारू टीम पहले बैटिंग करेगी।

18:15 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL Live Score: कुछ देर में होगा टॉस

इस मैच के लिए कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है। इस मैच में टॉस काफी अहम रहने वाला है।

18:11 (IST) 16 Feb 2026

AUS vs SL Match LIVE Update: श्रीलंका की संभावित प्लेइंग 11

दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस, पवन रत्नायके, दुनिथ वेल्लालागे, वनिंदू हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा, मथीश पथिराना।