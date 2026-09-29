Go to Live Updates

Asian Games 2026 Day 11 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन 29 सितंबर को भारत के कई खिलाड़ी फाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगे। 10वें दिन भारत ने 8 पदक जीते थे। वहीं 11वें दिन अब भारत के तकरीबन 20 पदक दांव पर होंगे। यानी हर हाल में देश के फैंस को 10 से ज्यादा पदकों की 11वें दिन उम्मीद होगी। भारत ने अब तक 45 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 29 सितंबर को शूटिंग, सर्फिंग, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुराश समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे।

Asian Games: एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और शूटिंग में पदक की उम्मीदें, यहां देखें भारत के 11 वें दिन का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारत को एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, शूटिंग और कुराश में पदक की उम्मीद होगी। गुलवीर सिंह एशियाई खेलों में पहले ही दो मेडल जीत चुके हैं। वह 5000 मीटर रेस में मेडल जीतकर हैट्रिक बनाना चाहेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर


Live Updates
07:53 (IST) 29 Sep 2026

Asian Games 2026: श्रीलंका-नेपाल क्वार्टर फाइनल रद्द, टीम इंडिया का सेमीफाइनल मैच तय; जानें किससे भिड़ेगी श्रेयस अय्यर ब्रिगेड

एशियन गेम्स 2026 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी श्रीलंका और नेपाल के बीच रद्द हो गया है। इसी के साथ भारत और श्रीलंका का सेमीफाइनल मुकाबला भी कंफर्म हो गया है जो निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में ही होगा। ...और पढ़ें
07:27 (IST) 29 Sep 2026

तीरंदाजी: धीरज ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया

नीरज चौहान की बेहतरीन जीत के बाद दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के धीरज बोम्मादेवारा ने चीनी ताइपे के चेंग सियांग हुई को 6-2 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना आमिर खान सादिकोव से होगा।

07:24 (IST) 29 Sep 2026

एशियन गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते, 3 मेडल पक्के भी किये, यहां देखें पूरी पदक तालिका

एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए 10वां दिन शानदार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते, जबकि मुक्केबाजी में तीन पदक पक्के किये। हॉकी टीम ने बांग्लादेश को 10-0 से हराया और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत के खाते में अब 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य समेत कुल 45 पदक हैं। ...अधिक जानकारी
07:22 (IST) 29 Sep 2026

सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से

एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कंफर्म हो चुका है। भारतीय टीम 1 अक्टूबर को श्रीलंका का सामना करेगी।

07:22 (IST) 29 Sep 2026

श्रीलंका-नेपाल क्रिकेट मैच रद्द

एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता का तीसरा क्वार्टर फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। श्रीलंका और नेपाल का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा और उच्च रैंकिंग के चलते श्रीलंका को सेमीफाइनल में एंट्री मिली और नेपाल को बाहर होना पड़ा।

07:19 (IST) 29 Sep 2026

तीरंदाजी में अच्छी शुरुआत, नीरज चौहान का कमाल

तीरंदाजी में भारत के लिए 11वें दिन अच्छी शुरुआत रही। नीरज चौहान ने तीन बार के गोल्ड मेडलिस्ट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के किम जे डियोक को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड जीता थआ। भारतीय तीरंदाज ने किम को आखिरी सेट में 29-27 से हराया और मुकाबला अपने नाम किया।

07:17 (IST) 29 Sep 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन होने वाली भारत की प्रतियोगिताओं के लाइव अपडेट्स जानने को मिलेंगे। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।