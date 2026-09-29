Asian Games 2026 Day 11 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन 29 सितंबर को भारत के कई खिलाड़ी फाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगे। 10वें दिन भारत ने 8 पदक जीते थे। वहीं 11वें दिन अब भारत के तकरीबन 20 पदक दांव पर होंगे। यानी हर हाल में देश के फैंस को 10 से ज्यादा पदकों की 11वें दिन उम्मीद होगी। भारत ने अब तक 45 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 29 सितंबर को शूटिंग, सर्फिंग, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुराश समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
Asian Games: एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और शूटिंग में पदक की उम्मीदें, यहां देखें भारत के 11 वें दिन का शेड्यूल
एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारत को एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, शूटिंग और कुराश में पदक की उम्मीद होगी। गुलवीर सिंह एशियाई खेलों में पहले ही दो मेडल जीत चुके हैं। वह 5000 मीटर रेस में मेडल जीतकर हैट्रिक बनाना चाहेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर
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तीरंदाजी: धीरज ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी को हराया
नीरज चौहान की बेहतरीन जीत के बाद दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के धीरज बोम्मादेवारा ने चीनी ताइपे के चेंग सियांग हुई को 6-2 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना आमिर खान सादिकोव से होगा।
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सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से
एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कंफर्म हो चुका है। भारतीय टीम 1 अक्टूबर को श्रीलंका का सामना करेगी।
श्रीलंका-नेपाल क्रिकेट मैच रद्द
एशियन गेम्स 2026 मेंस क्रिकेट प्रतियोगिता का तीसरा क्वार्टर फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया है। श्रीलंका और नेपाल का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा और उच्च रैंकिंग के चलते श्रीलंका को सेमीफाइनल में एंट्री मिली और नेपाल को बाहर होना पड़ा।
तीरंदाजी में अच्छी शुरुआत, नीरज चौहान का कमाल
तीरंदाजी में भारत के लिए 11वें दिन अच्छी शुरुआत रही। नीरज चौहान ने तीन बार के गोल्ड मेडलिस्ट, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के किम जे डियोक को हराते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड जीता थआ। भारतीय तीरंदाज ने किम को आखिरी सेट में 29-27 से हराया और मुकाबला अपने नाम किया।
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