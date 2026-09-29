Asian Games 2026 Day 11 Live Updates: एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन 29 सितंबर को भारत के कई खिलाड़ी फाइनल मुकाबले खेलने उतरेंगे। 10वें दिन भारत ने 8 पदक जीते थे। वहीं 11वें दिन अब भारत के तकरीबन 20 पदक दांव पर होंगे। यानी हर हाल में देश के फैंस को 10 से ज्यादा पदकों की 11वें दिन उम्मीद होगी। भारत ने अब तक 45 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 29 सितंबर को शूटिंग, सर्फिंग, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुराश समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे।

Asian Games: एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और शूटिंग में पदक की उम्मीदें, यहां देखें भारत के 11 वें दिन का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारत को एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, शूटिंग और कुराश में पदक की उम्मीद होगी। गुलवीर सिंह एशियाई खेलों में पहले ही दो मेडल जीत चुके हैं। वह 5000 मीटर रेस में मेडल जीतकर हैट्रिक बनाना चाहेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







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