भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन साल 2017 के बाद से ही वनडे और टी-20 से दूर हैं। भारत की ओर से अश्विन अब सिर्फ टेस्ट मैच में खेलते दिखाई पड़ते हैं। भारत को 14 नवंबर से बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच इंदौर में खेलना है। पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम सोमवार को इंदौर पहुंची। इस बीच अश्विन फैंस के साथ सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट भी किया। ट्विटर पर फैंस के साथ सवाल-जवाब का लंबा दौर चला। लेकिन इस दौरान एक ट्वीट ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल, अश्विन की वाइफ प्रीति ने उनसे पूछा – ‘मैरिज एनीवर्सरी प्लान क्या है बताओ अब’। इस पर अश्विन ने जवाब देते हुए लिखा, ‘सी यू इन इंदौर’। अश्विन और प्रीति इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते रहे हैं। मैरिज एनीवर्सरी वाले दिन यानी 13 नंवबर को अश्विन मैच की तैयारियों में प्रैक्टिस सेशन में व्यस्त रहेंगे।

See you in Indore https://t.co/K7ZU8mam0Y

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) November 10, 2019