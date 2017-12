एशेज: उस्मान ख्वाजा के इस कैच पर हुआ बड़ा विवाद, आउट या नॉट आउट पर पूरी दुनिया में छिड़ी बहस

एशेज के बॉक्सिंग डे टेस्‍ट मैच में दोहरा शतक जड़कर इंग्‍लैंड के एलेएस्टिर कुक सारी लाइमलाइट बटोर ले गए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए ऑस्‍ट्रेलिया व इंग्‍लैंड के बीच श्रृंखला के चौथे टेस्‍ट के चौथे दिन एक कैच पर विवाद हो गया। एशेज के स्‍तर को देखते हुए अब दुनियाभर के फैंस इस कैच पर बहस कर रहे हैं। ऑस्‍ट्रेलियाई ओपनर उस्‍मान ख्‍वाजा ने डीप मिड-विकेट क्षेत्र में स्‍टुअर्ट ब्रॉड का ‘कैच’ लपका, जिसे मैदान पर मौजूद अंपायर ने आउट देते हुए टीवी अंपायर से राय मांगी। जब वीडियो रिप्‍ले दिखाया जा रहा था तो कमेंटेटर्स भी इस बात पर एकमत नहीं थे कि कैच सही से पकड़ा गया है। कई बार रिप्‍ले देखने के बाद थर्ड अंपायर ने ब्रॉड को आउट करार दे दिया। वीडियो में दिखता है ख्‍वाजा के हाथ में गेंद तो ठीक से आई थी, मगर वह जिस गति से आगे बढ़े और लुढ़के, उसमें उनके हाथ से गेंद छूट गई। हालांकि अगले फ्रेम में गेंद फिर उनके हाथ में नजर आती है, मगर यह साफ नही होता कि इस बीच गेंद ख्‍वाजा के हाथ में ही रही या नहीं।

खुद उस्‍मान ख्‍वाजा भी कैच को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। उस समय ब्रॉड 63 गेंदों में 56 रन बनाकर खेल रहे थे। अंपायर के आउट दिए जाने पर वह बिना विरोध जताए वापस पवेलियन लौट गए और इस तरह कुक के साथ उनकी 110 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। कुक ने बाद में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, ”हम वहां से 80 गज दूर थे इसलिए हमें कुछ साफ नहीं दिखा। कैच टीवी पर तो ठीक दिखा। उज्‍जी (उस्‍मान ख्‍वाजा) बहुत ईमानदार क्रिकेटर हैं, इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ बहुत खेला हूं बल्कि वह कैच को लेकर आश्‍वस्‍त थे। कभी-कभी आपको ऐसी चीजों में खिलाड़ी की बात माननी पड़ती है।”

It was given out on the field, but what's your call? #CloseMatters#Ashes @Gillette pic.twitter.com/Pqctz8CT4n

— cricket.com.au (@CricketAus) December 28, 2017