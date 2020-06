राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने राष्ट्रीय पंजीकृत परीक्षण पूल (National Registered Testing Pool) के 110 खिलाड़ियों में से करीब 25 को नोटिस भेजा है। नाडा ने इन खिलाड़ियों को उनके रहने के स्थान की जानकारी का खुलासा न करने को लेकर नोटिस दिया है। बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण देशभर में लगे लॉकडाउन के दौरान कोई नमूना नहीं लिया जा सका। यही वजह है कि नाडा ने दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उन सभी खिलाड़ियों को नोटिस भेजा जो तीन महीने पहले अपने रहने के स्थान की जानकारी जमा नहीं कर सके।

हालांकि नाडा ने उन खिलाड़ियों के नाम का खुलासा नहीं किया जिन्हें नोटिस भेजा गया है। नाडा ने अपने ऑफीसियल ट्वीटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी है। Nada ने लिका, ”नाडा के NRTP में शामिल सभी खिलाड़ियों को हर तीन महीने पहले अपने रहने के स्थान की जानकारी देना जरूरी होता है। जो ऐसा करने में विफल रहे, उन्हें नोटिस भेजा गया। इस तरह के तीन नोटिस डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन (एडीआरवी) होता है जिसके लिये एक खिलाड़ी को चार साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।”

All athletes in NRTP of NADA are required to submit their whereabouts every 3 months in advance. Those who fail to do so have been issued notices. Three such notices amounts to Anti-Doping Rule Violation for which an athlete can be suspended for upto 4 years. #playfair

