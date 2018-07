मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट ले लिया है। श्रीलंका के खिलाफ अर्जुन ने यह कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के अंडर-19 टीम के श्रीलंकाई दौरे की शुरुआत हो चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ चार दिवसीय मुकाबले का आगाज मंगलवार (17 जुलाई) से हुआ है। इस दौरे में अर्जुन तेंदलुकर भारतीय अंडर -19 टीम का हिस्सा हैं। मैच के पहले ही दिन अर्जुन तेंदुलकर ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने का कारनामा कर दिखाया है। मुकाबले के तीसरे और अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर ने श्रीलंका के कामिल मिसारा को अपना शिकार बनाया।

अर्जुन ने इस श्रीलंकाई बल्लेबाज को एलबीडब्लू आउट किया। अर्जुन की अंदर आती गेंद कामिल मिसारा के पैड के अंदरुनी हिस्से पर लगी जिसके बाद अर्जुन ने जोरदार अपील की जिसे मानते हुए अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दे दिया। इस तरह अर्जुन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पहले विकेट का खाता खोला। इस मैच का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोलंबो के नॉन डे स्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच का पहला ओवर भी अर्जुन तेंदुलकर ने ही फेंका। मुकाबले में टॉस जीतकर श्रीलंका अंडर-19 टीम के कप्तान निपुण धनंजय ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अर्जुन तेंदुलकर ने पहला विकेट निकाल कर श्रीलंका को शुरूआती झटका दे दिया है।

आपको बता दें कि महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर एक बेहतरीन तेज गेंदबाज होने के साथ-साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। अर्जुन अभी 18 साल के हैं। श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले अर्जुन तेंदुलकर ने लॉर्ड्स के मैदान पर जमकर प्रैक्टिस की थी। इस प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेस्टो का विकेट लेकर वो सुर्खियों में भी आ गए थे। अर्जुन ने टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री से भी श्रीलंका में गेंदबाजी के गुर सीखे थे।

Arjun Tendulkar ( son of @sachin_rt) traps the batsman LBW to pick his maiden wicket in Youth Internationals

Video courtesy- Srilanka cricket pic.twitter.com/DBcapjhovA

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) July 17, 2018