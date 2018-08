दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान लॉर्ड्स मैदान में ग्राउंड स्टाफ की मदद करते नजर आए। लॉर्डस क्रिकेट ग्राउंड ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें लिखा गया, “अर्जुन तेंदुलकर न सिर्फ एमसीसी यंग क्रिकेटर्स के साथ हाल ही में ट्रेनिंग कर रहे थे, बल्कि वह हमारे ग्राउंड स्टाफ की मदद भी कर रहे हैं।”बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ अंडर-19 क्रिकेट में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने अपना पहला विकेट लिया था। अर्जुन मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के साथ लॉर्डस मैदान में अभ्यास भी करते हैं। उन्होंने ने दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय बल्लेबाजों को अभ्यास कराने में हिस्सा लिया था।भारत और इंग्लैंड की टीमें इस समय लॉर्डस मैदान पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेल रही हैं।

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्डस मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण दो बार रोका गया था। पहले दिन का खेल बारिश के कारण बिना गेंद फेंके रद्द कर दिया गया था। दूसरे दिन टॉस होने के बाद सिर्फ 6.3 ओवरों का ही खेल हुआ था कि तभी बारिश आ गई और अंपायरों ने मैच रोकने का फैसला किया। तब तक भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 11 रन बनाए थे।

Arjun Tendulkar!

Not only has he been training with @MCCYC4L recently & but he has also been lending a helping hand to our Groundstaff!#ENGvIND#LoveLords pic.twitter.com/PVo2iiLCcv

