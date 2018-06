भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ होने वाले टेस्ट मैचों के लिए जमकर तैयारी कर रही है। भारतीय क्रिकेटर्स इंग्लैंड पहुंच गए हैं और नेट प्रैक्टिस में जमकर पसीना बहा रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे और अंडर-19 क्रिकेट टीम के पेसर अर्जुन तेंदुलकर भी इस वक्त टीम इंडिया के साथ हैं। वह नेट प्रैक्टिस के दौरान गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए गेंदबाजी करते हुए उन्हें नेट प्रैक्टिस कराई।

तेंदुलकर और कोहली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तेंदुलकर कोहली को नेट प्रैक्टिस कराते नजर आ रहे हैं। वह विराट और धोनी के लिए गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने अर्जुन कपूर को कुछ खास टिप्स भी दिए हैं। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि शास्त्री ने तेंदुलकर को कुछ ज्ञान की बातें बताईं।

