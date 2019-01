भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को आखिरी वनडे जीत सीरीज पर कब्जा जमाया। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा कई मायनों में खास रहा, टीम ने तीनों ही फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी-20 में जीत दर्ज कर इतिहास रचने का काम किया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मैच के बाद इस जीत का श्रेय पूरे टीम को दिया। वहीं एक्ट्रेस और कप्तान विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा ने भी टीम की एतिहासिक जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी। अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया के जरिए फैंस के बीच अपनी बात रखी। अनुष्का ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ऑस्ट्रेलिया दौरा शानदार रहा, टीम को मिली जीत से बेहद खुश हूं। इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं इस जीत की गवाह बनी। मुझे मेरे प्यार विराट पर गर्व है।’ अनुष्का इससे पहले विराट कोहली को लेकर इस तरह की ट्वीट करती रही हैं। इस ट्वीट के साथ अनुष्का ने भारतीय खिलाड़ियों की जीत के बाद वाली एक तस्वीर भी शेयर की।

वहीं कप्तान विराट कोहली ने भी अपने अकाउंट के जरिए जीत के बाद की तस्वीर को साझा किया। कोहली ने लिखा, ‘सीरीज जीतना अपने आप में बड़ी बात है। टीम के सभी खिलाड़ियों ने इसमें अपना योगदान दिया। मुझे खुशी है कि हमने इस दौरे को बेहतर अंदाज में समाप्त किया। बता दें कि शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में हराकर भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का काम किया।

What an unforgettable & outstanding tour it’s been !! Happy to have witnessed the historic victories by the men HUGE congratulations And so proud of you my love @imVkohli pic.twitter.com/QdAdN9OFaz

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) January 18, 2019