भारतीय कप्तान विराट कोहली की वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अक्सर स्टेडियम में स्पॉट की जाती रही हैं। अनुष्का एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दौरान सिडनी में नजर आईं। इस दौरान अनुष्का ने विराट कोहली को जमकर चीयर किया, इसके अलावा उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों की बल्लेबाजी का आनंद प्राप्त किया। विराट को चियर करती हुई उनुष्का की ये तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में हमेशा की तरह अनुष्का बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं । नए साल के मौके पर अनुष्का विराट के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद थीं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर फैंस को इस बात की जानकारी भी दी थी। वहीं इससे पहले ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में शॉपिंग करते नजर आएं थे। बता दें, हाल ही में रिलीज अनुष्का की फिल्म जीरो देखकर विराट कोहली ने उनकी एक्टिंग की तारीफ थी, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे।

बता दें कि चौथे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 622 रन पर समाप्त घोषित की। ऑस्ट्रेलिया ने इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 24 रन बनाए हैं और वह भारत से 598 रन पीछे है। पुजारा भले ही विदेशी धरती पर अपने पहले दोहरे शतक से चूक गये लेकिन उनकी 193 रन की पारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पस्त करने में अहम भूमिका निभाई।

@AnushkaSharma cheering for @imVkohli & Co at @scg during the 4th Test today #Virushka #AUSvIND pic.twitter.com/tIUsMj1gKC

— Anushka Sharma News (@AnushkaNews) January 3, 2019