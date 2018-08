टीम इंडिया के साथ क्यों लंदन में उच्चायुक्त की दावत में पहुंची अनुष्का, BCCI ने दिया जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को कुछ दिन पहले ही क्रिकेट फैन्स से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दरअसल, लॉर्ड्स टेस्ट से पहले अनुष्का शर्मा एक तस्वीर में भारतीय टीम के साथ नजर आ रही थी। इस तस्वीर को बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें पूरी भारतीय टीम एक साथ नजर आ रही थी। इस तस्वीर में अनुष्का को छोड़ किसी और खिलाड़ी की पत्नी या गर्लफ्रेंड मौजूद नहीं थी। ऐसे में फैन्स ने अनुष्का को ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैन्स लगातार बीसीसीआई से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि अनुष्का भारतीय टीम का हिस्सा कब बन गईं? इतना ही नहीं लोगों ने बीसीसीआई पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। विवाद को बढ़ता देख बीसीसीआई ने अब इस मामले में अपना पक्ष रखा है।

बीसीसीआई के अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया कि हाई कमीशन ने सभी खिलाड़ियों को उनके परिवार के साथ आमंत्रित किया था। ऐसे में अनुष्का का वहां होना गलत नहीं था। वह भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की पत्नी हैं और इस हक से उनका वहां जाना पूरी तरह से जायज था। बोर्ड ने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। हाई कमिश्नर की पत्नी के रिक्वेस्ट करने के बाद ही अनुष्का टीम के साथ हाई कमीशन के वहां पहुंचीं थी।

#TeamIndia members at the High Commission of India in London. pic.twitter.com/tUhaGkSQfe

— BCCI (@BCCI) 7 अगस्त 2018