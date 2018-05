कैंसर से पीड़ित है पत्नी, साथ देने के लिए इस दिग्गज क्रिकेटर ने बोर्ड को कहा अलविदा

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के निर्देशक एंड्रयू स्ट्रॉस अस्थायी रूप से अपनी भूमिका को अलविदा कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह ऐसा अपनी पत्नी की देखभाल में समय देने के लिए कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रयू की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में उनके कैंसर पीड़ित होने का पता चला था और अब वह इसके इलाज के नए चरण से गुजरेंगी। स्ट्रॉस का काम एंडी फ्लॉवर संभालेंगे। स्ट्रॉस ने मीडिया को बताया- ”कई लोग जानते हैं कि दिसंबर में मेरी पत्नी के कैंसर का पता चला था, सौभाग्यवश अब तक वह बहुत ठीक रही हैं। लेकिन जल्द ही वह नए इलाज से गुजरने वाली हैं, जोकि उनेके लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। ऐसे वक्त में मुझे उनके और परिवार के साथ कुछ समय बिताने आवश्यकता है।” एंड्रयू ने आगे कहा- ”इलाज के दौरान मैं खुद को दिन-प्रतिदन की कामों से अलग कर रहा हूं और मेरी जगह एंडी फ्लॉवर अच्छे से भरेंगे। हम सभी उनकी क्षमताओं और अंग्रेजी क्रिकेट और आसपास को लेकर उनके अनुभव के बारे में जानते हैं।”

इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान स्ट्रॉस को उनके रिटायरमेंट के तीन वर्षों के भीतर मई 2015 में बोर्ड के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था। वहीं एंडी फ्लॉवर 2009 से 2014 के बीच इंग्लैंड के टेक्नीकल डायरेक्टर रह चुके हैं और वर्तमान में इंग्लैंड लायन्स के कोच हैं। इंग्लैंड इन गर्मियों में पाकिस्तान और भारत के साथ टेस्ट और सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगा। इसी के साथ इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पांच मैचों वाली एक वनडे और एक टी20 सीरीज खेली जानी है।

Some news from Andrew Strauss, Director of England Cricket.

Our thoughts and best wishes are with Straussy and his family. pic.twitter.com/PQtxsW1PWt

— England Cricket (@englandcricket) May 22, 2018