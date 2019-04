VIDEO: पहले धमाकेदार पारी, फिर पत्नी का ही इंटरव्यू करने लगे रसेल, पूछा- मेरी पारी कैसी लगी?

IPL 2019, KKR vs MI, Highlights: कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ धमाकेदार पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका अदा की। रसेल ने 40 गेंदों में नाबाद 80 रन बना टीम के स्कोर को 232 तक पहुंचाने का काम किया। करो या मरो वाले इस मुकाबले में केकेआर ने 34 रनों से जीत दर्ज कर प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। मैच के बाद रसेल ने अपनी वाइफ जैसिम लॉरा के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। रसेल ने इस दौरान लॉरा से कई सवाल किए, इन्हीं सवालों में से एक सवाल बल्लेबाजी को लेकर किया। रसेल ने लॉरा से पूछा कि आपको अपने पति की बल्लेबाजी कैसी लगी? इस सवाल का जवाब देते हुए लॉरा कहती हैं, ‘मुझे उम्मीद थी कि वह आज बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहेंगे। कोलकाता के इस मैदान पर यह उनका इस सीजन का अंतिम मुकाला था जिसे उन्होंने अब यादगार बना दिया है।’

इसके बाद लॉरा ने रसेल से मैच के दौरान दबाब को लेकर सवाल किया। रसेल के बाद लॉरा ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। रसेल ने कहा, ‘बिल्कुल जब मैदान पर आपकी वाइफ मौजूद हो तो दबाब होता ही है। मेरे लिए यह रात बेहद खास रहा क्योंकि मेरा बर्थडे में भी आज था और मैं इस मौके पर टीम के लिए बेहतर करना चाहता था। इसके बाद लॉरा ने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि आपकी वाइफ आपके लिए लकी चार्म है, इस पर रसेल ने कहा बिलकुल। इसके बाद लॉरा रसेल को बर्थडे विश करते हुए उससे गले मिली।

