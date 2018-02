अमिताभ बच्चन ने फिर साधा कमेंटेटर हर्षा भोगले पर निशाना? भड़के ट्विटर यूजर्स

दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले T-20 मैच में भारत ने जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। जीत के बाद भारतीय टीम को बधाई देने वालों का तांता सा लग गया। लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइटों के जरिये भी विराट की सेना की तारीफ की। सदी के महानायक अमिताभ बच्‍चन ने भी ट्वीट किया, जिसके बाद वह लोगों के निशाने पर आ गए। उनका निशाना ‘वॉयस ऑफ क्रिकेट’ के नाम से मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले थे। बिग बी ने ट्वीट किया था, ‘भारत ने दक्षिण अफ्रीका से पहला T-20 मैच जीत लिया है…बेहतरीन खेल…आक्रमकता बहुत पंसद आई…और पक्षपातपूर्ण कमेंटेटिंग भी…इसे जारी रखें…क्‍योंकि जितनी बार भी आप ऐसा करेंगे हमलोग बेहतरीन तरीके से जीतेंगे।’ अमिताभ बच्‍चन का ट्वीट सामने आते ही हर्षा भोगले की प्रशंसकों ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। बुरहान ने लिखा, ‘अगर आपका इशारा हर्षा भोगले की तरफ है तो आपको इस खेल के प्रति अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है।’ यूनुस मोहम्‍मद ने ट्वीट किया, ‘अंकल आप सीनियर हैं इसलिए आप समझते हैं कि आपको किसी के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार है। पहले की तरह ही आप हर्षा भोगले के खिलाफ विष उगलना जारी रखा, लेकिन वह टोनी ग्रेग के बाद सबसे बेहतरीन कमेंटेटर हैं।’ गजानन ने लिखा, ‘हमें खेल का लुत्‍फ उठाना चाहिए। मैं नहीं जानता कमेंटेटरों के साथ आपकी क्‍या समस्‍या है। उन्‍हें निष्‍पक्ष रहना ही होगा, भगवान जानें आप उन्‍हें पक्षपाती क्‍यों कह रहे हैं?’

T 2619 – INDIA wins first T20 against SoAf .. brilliant play .. loved the aggression .. and loved the bias commentating .. keep doing that please ..coz' every time you do that we WIN handsomely ! pic.twitter.com/q3cES8Q772 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 18, 2018

If your indication is towards @bhogleharsha then you need to work on your knowledge of the game. — burhan (@burhanqutub) February 18, 2018

Uncle Since ur a senior, u think u always have right to say anything about anyone. As usual You continue to spit venom about @bhogleharsha but he will remain one of the bestest commentator after Tony Greig. — Younus Mohammad (@Younus4frndz) February 18, 2018

I watch a match will full volume coz there is a man called Harsha Bhogle on the mic!

One of the world's finest commentator ever!

Love u @bhogleharsha ! — Varad Patil (@varadprm) February 18, 2018

It's there job to commentate . Don't interface and know your limits .They don't interfere in your movie buisness . Why you poke your nose in there's job. Stick to movies , leave the cricket commentry to the experts .They are doing way better job then you did in your entire career — ALEX WRIGHT (@ideep22) February 18, 2018

यह कोई पहला मौका नहीं जब दिग्‍गज अभिनेता ने हर्षा की आलोचना की है। उन्‍होंने वर्ष 2016 में हुए T-20 वर्ल्‍ड कप के दौरान भी हर्षा भोगले की कड़ी आलोचना की थी। भारत और बांग्‍लादेश के बीच मैच हो रहा था। भारत एक रन से मैच जीता था। बिग बी ने लिखा था, ‘पूरे सम्‍मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह एक भारतीय कमेंटेटर के लिए वास्‍तव में ज्‍यादा बहुमूल्‍य हो सकता है जो हर समय दूसरे के बजाय हमारे प्‍लेयरों के बारे में बोलते रहते हैं।’ अमिताभ बच्‍चन ने ‘एक कमेंटेटर’ पर पक्षपात का आरोप लगाया था। कुछ भारतीय खिाड़ियों ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। विश्‍व कप के तुरंत बाद बीसीसीआई ने हर्षा भोगले को कमेंटररों के पैनल से हटा दिया था। हालांकि, बाद में यह साबित हो गया था कि हर्षा भोगले ने सिर्फ अपने काम के सिलसिले में टिप्‍पणी की थी, जिसका उद्देश्‍य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हर्षा भोगले को फिर से कमेंटेटर के पैनल में शामिल कर लिया गया था। 18 फरवरी को वांडरर्स में खेले गए सीरीज के पहले T-20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 28 रनों से हरा दिया था। भारत ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 203 रन बनाया था, जवाब में अफ्रीकी टीम 175 रन ही बना सकी थी।

