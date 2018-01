Ind vs SA 1st Test: पहले मैच में विराट कोहली ने अजिंक्य रहाणे को दिखाया टीम से बाहर का रास्ता, ट्विटर पर फूटा फैंस का गुस्सा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट खिलाड़ी माने जाने वाले अजिंक्य रहाणे को टीम में जगह नहीं दी गई। विदेशी दौरों पर रहाणे का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, ऐसे में उन्हें टीम से बाहर निकालने का कारण उनका मौजूदा फॉर्म हो सकता है। श्रीलंका के खिलाफ तीनों टेस्ट मैच में रहाणे का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा था। हालांकि, रहाणे ने भारत की तरफ से कई अहम मैचों में रन बनाकर टीम को संकट से निकालने का काम किया है। पिछली बार जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई थी तो रहाणे का प्रदर्शन शानदार रहा था। लेकिन पहले मैच में रहाणे की जगह रोहित शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। पिछले कुछ समय से रोहित कमाल के फॉर्म में हैं, यही वजह रही होगी कि टीम मैनेजमेंट ने रोहित को रहीणे जैसे बड़े खिलाड़ी की जगह टीम में शामिल किया है। विदेशी दौरों पर रहाणे का औसत 53.44 का रहा है।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे। (File Photo)

रहाणे को टीम से बाहर रखे जाने की खबर के बाद ट्विटर के जरिए फैंस ने अपना गुस्सा जाहिर किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में रहाणे को नहीं खिलाने से क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं। ज्यादातर फैंस विराट कोहली के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। फैंस का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी का अगर एक सीरीज खराब जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे टीम से ही बाहर कर दें।

Wow, this Indian team not short of surprises. But they are backing words with actions. Playing the all-rounder and no Rahane is a huge call — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 5, 2018

रहाणे की जगह वनडे और टी-20 में वैसे भी एक ऑप्शनल के रूप में है। अगर सलामी बल्लेबाज चोटिल हो जाता है तो बैकअप के तौर पर रहाणे को टीम में खिलाया जाता है। ऐसे में अगर टेस्ट टीम से भी उनकी जगह छिनती है तो फैंस को गुस्सा आना लाजमी है।

First impressions: If India wanted to play both Rohit and Pandya and leave out Rahane, they might have been better off with Rahul ahead of Dhawan. I would have gone with Ishant, but India must have seen some spark in Bumrah over the last few days to make that call. — Karthik Krishnaswamy (@the_kk) January 5, 2018

I know Rahane isn’t in the best form, but Kohli has left out India’s best overseas batsman.https://t.co/EclpXjQMD3 pic.twitter.com/9W38lQB8rO — Anand Katakam (@anandkatakam) January 5, 2018

Rahane’s absence will be felt in the slip cordon too. Remember, India’s record in slips isn’t very good. Best hands dropped. #SAvIND — Aakash Chopra (@cricketaakash) January 5, 2018

Dropping Ajinkya Rahane has to one of the most stupidest decisions. You don’t want to drop a player because he had one bad series, that crushes his confidence completely. Plus dropping a vice captain doesn’t seem right. #SAvIND #INDvSA @ESPNcricinfo — Rahil Shaikh (@rahil4798) January 5, 2018

The rise of Rohit Sharma in Indian cricket is acceptable but the fall of Ajinkya Rahane should not be by any means.#INDvSA — Umang Pabari (@UPStatsman) January 5, 2018

Since 2001, only two Indian batsmen average more than 50 in Tests outside the sub-continent against fast bowlers: Rahul & Rahane. Both dropped for today’s Test. (Dravid & Tendulkar averaged 49 & 46 respectively in that period.)#SAvInd — The Cricket Prof. (@CricProf) January 5, 2018

First impressions: If India wanted to play both Rohit and Pandya and leave out Rahane, they might have been better off with Rahul ahead of Dhawan. I would have gone with Ishant, but India must have seen some spark in Bumrah over the last few days to make that call. — Karthik Krishnaswamy (@the_kk) January 5, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App