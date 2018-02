ट्राई सीरीज में नहीं दिया मयंक अग्रवाल को मौका, BCCI पर भड़के फैंस

बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत के बीच मार्च में खेले जाने वाली त्रिकोणीय टी-20 सीरीज निदास ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी। बीसीसीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस सीरीज के लिए टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, वहीं शिखर धवन उपकप्तान होंगे। इस सीरीज के लिए महेंद्र सिंह धोनी और भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है। नियमित कप्तान विराट कोहली को भी आराम मिला है। इस सीरीज में कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया, लेकिन टीम में मयंक अग्रवाल को शामिल नहीं किया गया है। मयंक अग्रवाल ने विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 633 रन बनाकर उन्होंने दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। इसके बावजूद भी उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई। बीसीसीआई के इस फैसले से फैंस खासा नाराज नजर आ रहे हैं और टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर के जरिए लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि बीसीसीआई ने दीपक हुडा, विजय शंकर, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर को इस दौरे के लिए टीम में चुना है। ऐसे में मयंक का टीम में ना होना फैंस को खटक रहा है।

इस मौके पर अखिल भारतीय चयन समिति के चेयरमैन एमएसके प्रसाद ने कहा, “निदास ट्रॉफी के लिए टीम का चयन करने के दौरान हमने आगामी टूर्नामेंटों की कार्यसारिणी और काम को ध्यान में रखा था। टीम ने इस बात का फैसला किया कि तेज गेंदबाजों को आराम दिया जाएगा, जिससे वह चोटों से बच सकें और अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें”। प्रसाद ने कहा कि इस सीरीज के लिए महेंद्र सिंह धौनी को टीम में इसलिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने चयन समिति से उन्हें आराम देने का आग्रह किया था। दिनेश कार्तिक सीनियर विकेटकीपर होंगे जबकि दिल्ली के ऋषभ पंत को अतिरिक्त विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

इसके अलावा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी इस टीम में जगह नहीं मिली है। उनके स्थान पर तमिलनाडु के स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया है। निदास ट्रॉफी के सारे मैच आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच छह मार्च को कोलंबो में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच आठ मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच, तीसरा मैच 10 मार्च को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होगा।

भारतीय टीम : रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन (उप-कप्तान), लोकेश राहुल, सुरेश रैना, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, विजय शंकर, शार्दूल ठाकुर, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत (विकेटकीपर)।

It’s sad that Mayank Agarwal has been overlooked for the #NidahasTrophy

No one has been as consistent as him this season! — Chiranthhh (@ChiranthJSA) February 25, 2018

With close to 2000 runs this domestic season, Mayank Agarwal is a bit unlucky to miss out on India call-up. When someone is in form of his life, he should be given a chance sooner. The wait just got longer & IPL becomes crucial now. #Nidahastrophy — jigar mehta (@jigsactin) February 25, 2018

@mayankcricket Mayank Agarwal deserves a call up more than anybody else for the kind of form he has been this season. #NidahasTrophy #BCCI @imVkohli — Aditya Agnihotri (@adi_agnihotri) February 25, 2018

Always selecting the players in very wrong manner. Why don’t select Mayank Agarwal. Is The players such as Vijay Shankar, Rishabh pant is very good than Agarwal ?. Worst BCCI @BCCI — Ajay.B.K (@ABKhebbalu) February 25, 2018

Surprising Mayank Agarwal does not find a place in team to srilanka — Ramesh arkalgud (@ArkalgudRamesh) February 25, 2018

No place for in form Mayank Agarwal!!!

This team selection is a joke…#TeamIndia #NidahasTrophy — Srivathsa C M (@srivathsacm) February 25, 2018

Mayank Agarwal should have been picked and given some game time. Other than that pretty good selection. https://t.co/TG3GHfTYY4 — Abhinav Rane (@Abhynav9) February 25, 2018

Young & Talented Squad. I’m Missing Mayank Agarwal name in this list. Terrific Domestic Season. He deserves it. https://t.co/RWGXyavWXr — Eиgя.Bαℓu (@BaluMahe) February 25, 2018

No Mayank Agarwal.

That’s not good because you not give a chance to player to when he is in peak form…#SAvIND #INDvSA https://t.co/uBx9uJD0I7 — Ramratan Godara (@RamratanGodara) February 25, 2018

