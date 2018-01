IND Vs SA: दक्षिण अफ्रीका में विराट जीत, कोहली ने खास तस्वीर पोस्ट कर दी बधाई

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के भले ही दो मैच भारत हार गया हो लेकिन आखिरी टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज कर भारतीय खिलाड़ी बहुत खुश हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जीत के बाद खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की और सभी को जीत की बधाई दी। कोहली द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में टीम के सभी खिलाड़ी और अन्य सदस्य दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए विराट ने लिखा “Proud prouder proudest. शानदार चरित्र दिखाने के लिए पूरी टीम को सलाम। यह दिन हमेशा विेशेष रहेगा। जय हिंद।”

विराट कोहली एंड टीम के तीसरे टेस्ट में शानदार जीत से उनके फैन्स भी काफी खुश हैं। इस जीत के बाद कोहली की टीम ने उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो कि उनकी क्षमता और फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे थे।वहीं मैच खत्म होने के बाद विराट ने शनिवार को मीडिया से कहा ‘‘इस जीत से अच्छा लग रहा है। बल्लेबाज के तौर पर अगर हम हालात का मुकाबला करने में सफल रहे तो विदेशों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यह काफी मुश्किल पिच थी जिस पर हमें जज्बा दिखाने की जरूरत थी लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने काफी हिम्मत दिखाई।”

Proud prouder proudest. Hats off to the whole team for showing character throughout. This day will always be special. Jai hind pic.twitter.com/z2T0er5fLd

