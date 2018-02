विराट कोहली का जादू बरकरार, टेस्ट के बाद अब वनडे रैंकिंग में भी नंबर वन बनी भारतीय टीम

टेस्ट सीरीज में हार का सामना करने वाली भारतीय टीम वनडे सीरीज में बेहद मजबूत नजर आ रही है। रविवार को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराते ही वनडे रैंकिंग में भी भारतीय टीम टॉप पर पहुंच गई है। भारत को दक्षिण अफ्रीका से लगातार दो वनडे मैचों में मिली जीत की वजह से रैंकिंग में टीम इंडिया के 120 अंक हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका भी इतने ही अंक के साथ नंबर दो पर काबिज है। भारतीय खिलाड़ी मौजूदा समय में कमाल के फॉर्म में हैं, टेस्ट में बुरी तरह फ्लॉप रहने वाले सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने दूसरे मैच में अर्धशतक लगाकर एक बार फिर अपना फॉर्म वापस पा लिया। पहले मैच में भी धवन अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन रन लेने में हुई गलतफहमी की वजह से वह रन आउट हो गए। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली का जादू दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर भी कायम है। डरबन में शानदार शतक जड़ने के बाद विराट ने सेंचुरियन में भी अपने बल्ले का दम दिखाया और नाबाद 46 रनों की पारी खेली।

टेस्ट मैचों में नाकाम रहने वाले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा भी वनडे मैचों में अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। हालांकि, वह दोनों ही मैचों में बड़ा स्कोर करने में सफल नहीं रहे हैं। रोहित शर्मा बाकी के बचे 4 मैचों में अपना फॉर्म वापस पाना चाहेंगे। भारतीय टीम की ताकत उसकी बल्लेबाजी मानी जाती रही है, लेकिन शुरुआती दो मैचों में भारत ने अपने गेंदबाजों के दम पर जीत हासिल की है। तेज गेंदबाजों की मददगार मानी जाने वाली दक्षिण अफ्रीकी पिचों पर भारतीय स्पिनरों ने सबसे अधिक विकेट झटके।

India add the ODI top spot to their Test No. 1 ranking pic.twitter.com/zvvli2o8yV

