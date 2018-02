Ind vs SA : सीरीज फतह करके विराट कोहली ने कहा जय हिंद, वायरल हुई यह तस्वीर

सेंचुरियन वनडे में विराट कोहली ने विनिंग शॉट लगाकर सीरीज का समापन किया। विराट कोहली ने अंतिम मैच में नाबाद 129 रन बनाए और टीम को जीत दिलाने का काम किया। मैच के बाद विराट कोहली ने आईपीएल के अपने साथी खिलाड़ी एबी डी विलियर्स से हाथ मिलाया। डी विलियर्स भी कोहली की इस बेहतरीन पारी की सराहना करते हुए नजर आए। विराट कोहली पूरे सीरीज अपने बल्ले से छाए रहे, छह वनडे मैचों की इस सीरीज में उन्होंने तीन शतक और एक अर्धशतक अपने नाम किया। जीत के बाद कोहली ने ट्विटर पर अपने साथी खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट के साथ एक तस्वीर शेयर की। कोहली ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ”पूरे टीम के प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहा हूं, हमारे लिए कमाल की सीरीज रही…जय हिंद”। विराट की इस तस्वीर को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। विराट की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। विराट कोहली का यह अंदाज प्रशंसकों को उनके और करीब ले जाने का काम कर रही है। विराट कोहली के लिए यह सीरीज भी बेहद खास रहा है। विराट ने इस सीरीज के 6 मैचों में 186 के एवरेज से सबसे ज्यादा 558 रन बनाए।

ये किसी भी वनडे सीरीज में बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सबसे ज्यादा रन है। विराट कोहली वनडे क्रिकेट में अपने 10000 रनों की ओर भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। विराट कोहली ने सीरीज के अंतिम मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 9500 रन पूरे किए। 200 इनिंग्स खेलते हुए विराट कोहली ने यह मुकाम हासिल किया है, इससे पहले 215 पारियों में डी विलियर्स ने यह कारनाम किया था।

भारतीय टीम की कोशिश अब रविवार से शुरू होने वाले टी-20 सीरीज को जीतने पर होगी। विराट कोहली टी-20 सीरीज जीतकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहेंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश टी-20 सीरीज जीतकर हिसाब बराबर करने की होगी। दक्षिण अफ्रीका के लिए टी-20 सीरीज में जेपी डुमिनी कप्तानी करते नजर आएंगे।

So proud of the whole unit. What a series win. Jai Hind! pic.twitter.com/C2lgzmak7k

Remarkable innings by @imVkohli to get to his 35th ODI century. Congratulations #TeamIndia on winning an ODI series for the first time in South Africa. Great achievement