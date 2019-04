KXIP vs RR, 32nd Match, IPL 2019: किंग्स इलेवन पंजाब ने मंगलवार को शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को 12 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही पंजाब की टीम अब प्वाइंट्स टेबल में टॉप चार में पहुंच गई है। राजस्थान के खिलाफ अर्शदीप सिंह ने अपना डेब्यू मैच खेला। पहली बार आइपीएल खेल रहे अर्शदीप ने राजस्थान के खिलाफ अपनी गेंदबाजी से सभी को खासा प्रभावित किया। अर्शदीप ने चार ओवर के अपने स्पेल में जोस बटलर और अजिंक्य रहाणे जैसे बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने का काम किया। अर्शदीप की गेंदबाजी से बॉलीवुड एक्ट्रेस और किंग्स की सहमालकिन प्रीति जिंटा भी बेहद खुश नजर आईं। मैच खत्म होने के बाद प्रीति अपनी टीम के इस युवा खिलाड़ी से मिलने मैदान पर पहुंची और वहां उन्होंने अर्शदीप से कुछ सवाल-जवाब भी किए। प्रीति ने पहले मैच में खेलने के अनुभव के बारे में पूछा इस पर अर्शदीप ने बताया कि उन्हें इस दिन का इंतजार था और अपने होमग्राउंड पर डेब्यू करना उनके लिए फायदेमंद रहा।

प्रीति द्वारा जोस बटलर जैसे खतरनाक बल्लेबाज के आउट करने के सवाल पर अर्शदीप ने कहा, ‘बटलर जैसे खिलाड़ी का विकेट लेकर अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैंने बस कोच की बातों को जहन में रखा और उसी प्लान के तहत गेंदबाजी की। यह विकेट मेरे लिए बहुत बड़ी थी, बटलर के आउट होने के बाद राजस्थान की टीम पर दबाब बढ़ता चला गया, जिससे हमें फायदा पहुंचा। 19 वां ओवर फेंकने के दौरान भी इन्हीं बातों को फॉलो किया और रहाणे को आउट करने में सफल रहा।’

Preity Zinta quizzes Arshdeep on his dream debut https://t.co/fbjXXm240Z via @ipl

— amit kumar (@amitkum66253697) April 17, 2019