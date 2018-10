India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: वनडे की सबसे मजबूत टीमों में से एक माने जाने वाली भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार को 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 284 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 240 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सका। कोहली ने टीम के लिए सबसे अधिक 107 रनों की पारी खेली। इस सीरीज में अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में विराट के बल्ले से शतक निकला है। इस शतक के साथ लगातार तीन वनडे में शतक लगाने वाले कोहली पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस सीरीज के दूसरे मैच के दौरान कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने और अपने वनडे करियर में सबसे तेजी के साथ 10,000 रन भी पूरा किया। भारत की मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए लक्ष्य आसान लग रहा था, लेकिन टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिली।

रोहित शर्मा पारी के दूसरे ओवर में ही बोल्ड हो गए। शिखऱ धवन भी स्वीप मारने की कोशिश में बोल्ड होकर पवेलियन लौटे, जबकि अंबाती रायडु क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आते ही कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो 24 के स्कोर पर गलत शॉट खेल कैच आउट हो गए। इसके बाद सभी की उम्मीदें वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिनिशर एम एस धोनी से थी, लेकिन धोनी का खराब फॉर्म यहां भी जारी रहा। धोनी 7 रन बनाकर चलते बने।

भारतीय कप्तान विराट कोहली का विकेट गिरते ही भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आगे खुद को सरेंडर कर दिया। भारत की यह हार क्रिकेट फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। हार के साथ ही सोशल मीडिया पर टीम के खिलाड़ियों पर फैंस का गुस्सा फूट रहा है।

This loss can be made worse by India dropping Pant for the next fixture. — Alagappan V (@IndianMourinho) October 27, 2018

Let down today by his team mates. Played, Kohli. Windies deserve the 1-1 scoreline. — Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) October 27, 2018

If RBI decides to come up with a new 100 Rupee note, they should consider putting Virat Kohli’s face on it. — Ramesh Srivats (@rameshsrivats) October 27, 2018

Even Manjrekar’s commentator’s curse doesn’t stop Virat from scoring a 100. I’m convinced Virat has some invincible superpower. #ViratKohli — Saiyami Kher (@SaiyamiKher) October 27, 2018

It’s getting boring, let’s get Kohli to bat on another planet. Earth is too batting friendly, isn’t it? 100 is the new 50 for Kohli. — Nikhil (@CricCrazyNIKS) October 27, 2018

With Virat Kohli as captain, India have won only one out of last 5 ODIs. #IndvWI — Mazher Arshad (@MazherArshad) October 27, 2018

