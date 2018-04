काला हिरण शिकार के मामले में आरोपी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को शनिवार को राहत मिल गई। जोधपुर सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका कारिज करते हुए उनके 5 साल के सजा के ऐलान को सस्पेंड कर दिया है। पिछले दो दिनों से सलमान जेल में थे। जेल से बाहर आने की खबर मीडिया में आते ही उनके फैंस खुश हो गए। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी सलमान खान की जमानत को लेकर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में शोएब ने सलमान के साथ ही कश्मीर और दुनिया के तमाम हिंसाग्रस्त इलाकों का जिक्र भी किया है। शोएब अख्तर ने अपने इस ट्वीट में लिखा- आखिरकार सलमान खान को माननीय कोर्ट से राहत मिल ही गई। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन कश्मीर, फलीस्तीन, यमन, अफगानिस्तान और दुनिया के तमाम हिंसाग्रस्त इलाकों के आजाद होने की खबर देख सकूं। क्योंकि मैरा दिल मावता और बेकसूर जिंदगियों के खात्मे पर खून के आंसू रोता है।

Finally Salman gets a relief from honourable court I wish 1 day in my life time i get a news of Kashmir Palestine Yemen Afghanistan & all the troubled area of the world are free bcoz my heart bleeds for humanity & loss of innocent life ..

बता दें कि ये पहला मौका महीं है जब किसी पाकिस्तामी क्रिकेटर द्वारा जिसे भारत में इतना पसंद किया जाता है ने कश्मीर को लेकर अपनी बात रखी है है। इससे पहले शाहिद अफरीदी ने भी कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया था कि भारत के लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुना डाली। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करते हुए कहा था- ‘भारत के कब्जे वाले कश्मीर में हालात दुखद और चिंताजनक हैं। वहां पर दमनकारी सत्ता द्वारा बेगुनाहों को गोली मारी जा रही है। इसका मकसद आत्मनिर्णय और आजादी की आवाज को कुचलना है, आश्चर्य होता है कि UN और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कहां हैं। ये संस्थाएं खूनखराबा रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं।’

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed?

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018