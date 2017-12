Ind vs SL: हिटमैन की बैटिंग से फैंस गदगद, कहा- शादी कोहली की हुई है, फुटेज रोहित ले जा रहा है

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मोहाली वनडे में जहां उन्होंने दोहरा शतक जमाया तो वहीं इंदौर में खेले गए दूसरे टी-20 में सबसे तेज शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा की धमाकेदार 118 रनों की पारी देखकर फैंस ट्विटर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फैंस ने रोहित शर्मा को विराट कोहली का सबसे बड़ा विलेन घोषित कर दिया। फैंस ने कहा कि विराट की शादी के अगले ही दिन रोहित शर्मा ने दोहरा शतक लगाया तो वहीं रिसेप्शन वाले दिन सबसे तेज शतक जड़ दिया। इस तरह वो दोनों ही दिन विराट को मिलने वाली सुर्खियों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे। एक फैन ने तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से श्रीलंका टीम को बचाने की गुहार तक लगा दी। पूर्व क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग भी फैंस की मस्ती में शामिल होते हुए रोहित शर्मा की एक तस्वीर शेयर की। यह तस्वीर ‘रोबोट 2’ फिल्म की है।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए सहवाग ने लिखा कि अगर रोहित के जीवन पर कोई वायोपिक बनेगी तो उसका पोस्टर ऐसा होगा। वहीं कुछ फैंस ने रोहित शर्मा को एक विस्फोटक बल्लेबाज के साथ-साथ शानदार पति भी बताया। रोहित शर्मा ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर दोहरा शतक जमाया तो वहीं वाइफ की वर्थडे के ठीक एक दिन बाद सबसे तेज शतक लगाया। रोहित शर्मा की वाइफ के लिए अपने पति की तरफ से इससे अच्छा तोहफ भला और क्या हो सकता है।

This is what rohit sharma did to srilanka players #INDvSL pic.twitter.com/z7se6UhGUz — Mask (@Mr_LoLwa) December 22, 2017

बता दें कि श्रीलंकाई टीम शुक्रवार को होल्कर स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 में रनों की बरसात में भारत से पीछे रह गई और शुरुआती संघर्ष के बाद 88 रनों से मैच गंवा बैठी। इसी के साथ भारत ने तीन टी-20 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है।

Rohit Sharma’s batting looked like violation of bowlers’ human rights. What an innings!! — Faizan Lakhani (@faizanlakhani) December 22, 2017

I think Rohit Sharma and his fans will be disappointed he doesn’t convert this hundred into a double. Chalo bhai @ImRo45 Get down to business now.. #IndvSL #TigerZindaHai — Jatin Sapru (@jatinsapru) December 22, 2017

Things that go from 0-100 in no time. #RohitSharma pic.twitter.com/9hIUr1FSOH — The Viral Fever (@TheViralFever) December 22, 2017

Ma’am @SushmaSwaraj , please save the Sri Lankan Cricket team and send them home safely 🙁#IndvSL — The-Lying-Lama (@KyaUkhaadLega) December 22, 2017

Just imagine you are playing for Mumbai Indians #IndvSL pic.twitter.com/6DvWEtNPS0 — Sand-d Singh (@Sand_In_Deed) December 22, 2017

Rohit Sharma scored 200+ on wedding anniversary, and now a 100+ on his wife’s birthday. Husband goals#IndvSL #INDvsSL — Jayaram Ramnarayanan (@storiesofjerry) December 22, 2017

