West Indies vs India, 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच में भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। रोहित शर्मा के प्लेइंग इलेवन में ना होने से क्रिकेट फैंस काफी नाराज नजर आए। फैंस विराट कोहली के इस फैसले की वजह से चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट से नाराज हैं। वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए चयनकर्ताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रोहित वनडे और टी-20 सीरीज में रन बनाने में कामयाब रहे थे। टेस्ट सीरीज से पहले खेले गए प्रैक्टिस मैच के दौरान भी रोहित के बल्ले से शानदार 68 रन निकले थे। इसके बावजूद कप्तान विराट कोहली ने रोहित को नजरअंदाज कर हनुमा विहारी को प्लेइंग इलेवन में खेलने का मौका दिया। कप्तान विराट कोहली के रोहित शर्मा को टीम में जगह नहीं देने से एक बार फिर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच मतभेद की खबरों ने जोर पकड़ ली है।

बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 सेमीफाइनल में हार के बाद से ही दोनों ही खिलाड़ियों के आपसी रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें आने लगी थी। फैंस कोहली पर जनबूझकर ऐसा करने का आरोप लगा रहे हैं। 2013 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। वनडे और टी-20 में गेंदबाजों के बीच अपने बल्ले से खौफ पैदा करने वाले रोहित शर्मा को टेस्ट में अभी भी बड़ी पारी का इंतजार है।

वहीं क्रिकेट के कई दिग्गज रोहित को वनडे और टी-20 की तरह टेस्ट में ओपनिंग कराने की सलाह दे चुके हैं। सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि रोहित को टेस्ट में भरपूर मौके मिलने की आवश्यकता है। अगर रोहित को टेस्ट में भी लगातार खेलने का मौका मिलता रहेगा तभी वह टीम के लिए अपना बेस्ट प्रदर्शन दे पाएंगे।

Really do not understand why Rohit Sharma and Ashwin are not in the playing eleven . Arbid selection policies continue — Geoffrey Thomas (@geoffreythomasg) August 23, 2019

2017 ct taravatha poyadu kumble , 2014 nunchi oka odi team e ledu appati nunchi em chesaru Mari ,ippudu unna team lo no4 okate problem adhi kuda clear iyinatte — VK (@VkMB07) August 23, 2019

@BCCI #BCCI Dear bcci Indian cricket is becoming a one man show

And

One man property Rohit is ok bench

Ashwin is on bench What is happening ? Either u r not worried

or

you r not trying to read

Or

U r acting blind Think act befor it’s too late — imsatya (@satyamisrasatya) August 23, 2019

Rohit and Ashwin sidelined ?!!! What the hell is going on with this team?!!!#INDvsWI — S Sathish Kumar (@sathishpsbb) August 22, 2019

India starts the #WorldTestChampionship day as world’s no.1 team. Kohli has opted to rest Rohit, Ashwin, Kuldeep,Saha and Umesh. Five players who would almost walk in any current Test team. Incredible confidence or bizzare choice for playing 11? #WIvIND — Vimal Kumar/विमल कुमार (@Vimalwa) August 22, 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App