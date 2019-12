KAR vs TN, Final, Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20: रविवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनला मुकाबला बेहद रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ। मैच की आखिरी गेंद तक जीतने वाली टीम निर्धारित नहीं थी। हर ओवर के दौरान मैच का पासा पलट रहा था और कर्नाटक-तमिलनाडु के फैंस की धड़कने बढ़ रही थी। हालांकि, इस मैच में कर्नाटक ने तमिलनाडु को 1 रन से हरा दिया। इसके साथ ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक लगातार दूसरा खिताब अपने नाम करने वाली पहली टीम बन गई। 181 रनों का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी। मैदान पर विजय शंकर और आर अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे। कर्नाटक के कप्तान मनीष पांडे ने अंतिम ओवर में रन बचाने की जिम्मेदारी स्पिनर कृष्णप्पा गौतम को सौंपी।

पारी का 20वां ओवर लेकर गौतम आए और स्ट्राइक पर आर अश्विन मौजूद थे। अश्विन ने गौतम की लगातार दो गेंदों पर चौका लगाया और रन के अंतर को बेहद कम कर दिया। दो चौके लगाने के बाद अश्विन मैदान पर जश्न मनाने लगे। तमिलनाडु को अब बचे हुए 4 गेंदों में सिर्फ 5 रन की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था तमिलनाडु की टीम आसानी से इस मैच में जीत दर्ज कर लेगी। तीसरी गेंद पर अश्विन रन बनाने से चूक गए।

इसके बाद तमिलनाडु को बचे हुए तीन गेंदों में 5 रन की दरकार थी। अश्विन ने चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विजय शंकर को दिया। विजय शंकर पांचवीं गेंद पर दो रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए और अंतिम गेंद पर टीम को जीत के लिए तीन रन की जरूरत रह गई। नए बल्लेबाज मुरगन अश्विन अंतिम गेंद पर सिर्फ एक रन ले सकी और तमिनाडु को 1 रन से हार का मुंह देखना पड़ा।

Two elite celebrations in world cricket which went wrong. pic.twitter.com/kvpvsLV58Y

इस हार के बाद सोशल मीडिया पर आर अश्विन का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। आर अश्विन की तुलना बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम से की जा रही है। बता दें कि साल 2016 के दौरान मुशफिकुर रहीम ने भी भारत के खिलाफ मैदान पर जीत से ठीक पहले जश्न मनाया था, जिसके बाद टीम को करीबी हार का सामना करना पड़ा।

Ashwin successfully pulling off Mushfiqur Rahim’s celebration even before winning. pic.twitter.com/N4Rwlk4SvC

So Never celebrate before you win.

Ashwin done a Mushfiqur Rahim today.. and Karnataka Won

Never celebrate untill its done. Hope Ravi Ashwin got the same lesson what Mushfiqur Rahim got few years back.

Ashwin just did a Mushfiqur Rahim there. It’s not over until it’s over mate.

We did it Karnataka#SyedMushtaqAliTrophy

#KARvTN

— Vignesh R (@coolrv9619) December 1, 2019