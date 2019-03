RR vs KXIP, IPL 2019: राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर आईपीएल के इतिहास में ‘मांकड़िग’ के शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज हैं। जोस बटलर को सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान आर अश्विन ने चेतावनी दिए बिना मांकड़िंग तरीके से आउट कर दिया। मैच के बाद से ही अश्विन की इस हरकत पर क्रिकेट दिग्गज अपनी राय रख रहे हैं। इस घटना पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की प्रक्रियाएं सामने आ रही है। अश्विन का इस तरह बल्लेबाज को बिना किसी चेतवानी दिए आउट करना क्रिकेट फैंस को भी हजम नहीं हो पा रहा है। इस घटना के बाद से ही अश्विन सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं। इस घटना से जुड़ी कई वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इन्हीं वीडियो में से एक वीडियो ऐसा भी है, जिसमें गेंदबाज डांस करते करते पहले तो नान स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज को क्रीज से बाहर ले आता है और फिर उसे मांकड़िग नियम के तहत आउट कर देता है।

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। अश्विन भी इस वीडियो के जरिए लगातार ट्रोल का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि पंजाब के खिलाफ जिस समय बटलर आउट हुए उस समय वो 43 गेंद में 69 रन बनाकर खेल रहे थे। उस समय रॉयल्स आसानी से जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही थी लेकिन बटलर के आउट होने के बाद मैच का रुख बदल गया और टीम 14 रन से हार गई। खेल के नियमों के अनुसार तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दिया लेकिन ऐसे विकेट खेलभावना के विपरीत माने जाते हैं।

