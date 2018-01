जब पंड्या ने भुवनेश्वर से पूछा, ‘एक दूं क्या’, स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई बातचीत

साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंची भारतीय टीम सीरीज के पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सधी हुई शुरुआत करने के बाद भी 72 रनों से महत्वपूर्ण मैच हार गई। केपटाउन में खेले गए मैच की शुरुआत में भारत के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और शिखर धवन ने पहले विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत जरूर दिलाई। लेकिन इसके बाद नियमित अंतराल पर भारत के विकेट गिरते रहे। 208 रनों का पीछा करने उतरे भारतीय खिलाड़ी 135 के स्कोर पर ही ढेर हो गए। इससे भारत तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ गया। हालांकि जब साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के सामने कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन जैसे चोटी के बल्लेबाज ढेर हो गए तब युवा हार्दिक पांड्या का बल्ला विदेशी जमीन पर आग उगल रहा था। पहली पारी में उन्होंने महज 95 गेंदों में 93 रन ठोक डाले। 24 वर्षीय पांड्या डेल स्टेन और कगिसो रबादा की आग उगलती गेंदों पर चौके-छक्के की बरसात कर रहे थे। एक समय पर उन्होंने मोर्कल की धारधार गेंद पर यहां तक कह डाला था, ‘एक दूं क्या?’

दरअसल स्टंप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई पांड्या की आवाज सामने आई है जिसमें वह साथी खिलाड़ी से बातचीत कर रहे हैं। इसमें पांड्या भुवनेश्वर कुमार से विरोधी गेंदबाज की तेज गेंदों पर शॉट मारने की बात कहते सुने गए हैं। इसमें पांड्या मोर्कल की गेंदबाजी की खिल्ली उड़ाते हुए भी सुने गए हैं। इसमें वह मोर्कल से कहते हैं, ‘आप वाइड गेंद डालते हैं तो मैं वहीं आपकी गेंद पर शॉट मारूंगा।’ ऐसा तब हुआ जब भुवनेश्वर कुमार स्पिन गेंदबाज केशव महाराज का सामना कर रहे थे। पांड्या नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। इस दौरान पांड्या ने ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर से पूछा, ‘अगला ओवर मोर्कल कराएंगे। वह शरीर पर गेंद डालते हैं। आखिरी गेंद पर क्या आप रन लेना चाहेंगे?’

हालांकि पहली पारी के 42 ओवर में पांड्या और भुवनेश्वर की बातचीत सोशल मीडिया में खासतौर पर वायरल हो रही है। तब गेंदबाजी मोर्कल करा रहे थे और स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। इस दौरान मोर्कल ने तेज गेंद कराई जिसके जवाब में पांड्या साथी खिलाड़ी भूवनेश्वर से पूछते हैं, ‘एक दूं क्या?’ इस दौरान कमेंटटेर हर्षा भोगले उनके इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर बताते भी हैं।

Pandya asks Bhuvi if he should have smashed Morkel pic.twitter.com/gcxk1FWrxe

