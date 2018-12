भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट के दौरान एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर और अब कमेंटेटर कैरी ओ कीफ ने भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया। भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल को लेकर कीफ ने मैच के पहले दिन कहा था कि मयंक ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी रेलवे कैंटीन स्टाफ के खिलाफ बनाई होगी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कीफ की काफी आलोचनाएं भी हुई। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद कीफ ने माफी मांगकर मामला शांत किया। इसके बाद मैच के चौथे दिन शनिवार को कीफ ने एक बार फिर भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा को लेकर नस्लभेदी टिप्पणी की। कीफ ने कमेंट्री के दौरान कहा, ‘आप अपने बच्चे का नाम चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा क्यों रखेंगे।’ सोशल मीडिया पर फैंस द्वारा डाली गई वीडियो के मुताबिक कीफ पुजारा और जडेजा को लेकर काफी देर तक बिना वजह बात करते रहें। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने कीफ की इस हरकत की काफी आलोचनाएं भी की।

ऑस्ट्रेलिया के लिए 24 टेस्ट खेलने वाले इस पूर्व क्रिकेटर को लेकर फैंस अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, ”कीफ भले ही ऐसी टिप्पणी मजाकिया अंदाज में किया हो, लेकिन ये सही नहीं है। बतौर कमेंटेटर उन्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।’ वहीं एक फैन ने कहा, ‘ये कमेंटेटर रवींद्र जडेजा का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें उन पर किसी तरह की टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है।’

The worst piece of racist commentary I’ve ever seen. Kerry O’Keefe saying “Why would you call your kid Cheteshwar Jadeja?” accompanied with cackled laughter. Shameful bunch. pic.twitter.com/UPUiCpUgJe

