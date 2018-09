मैच हारने के बाद सरफराज बोले- तैयारी दो की करी थी, आउट तीसरा कर गया, देखें वीडियो

Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: भारत के खिलाफ 8 विकेट से मिली हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने अपने बल्लेबाजों को इस हार का जिम्मेदार माना है। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि पहले पांच ओवरों में ही दो विकेट गंवाना उनकी टीम पर भारी पड़ा। उन्होंने हार के लिए बल्लेबाजों के गैर जिम्मेदाराना शॉट को जिम्मेदार ठहराया। सरफराज ने कहा, ‘‘हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही। हमने पहले पांच ओवरों में दो विकेट गंवाए और इसके बाद भी नियमित अंतराल में विकेट गंवाते रहे और मैच में वापसी नहीं कर सके। आप कह सकते हो कि हमने खराब बल्लेबाजी की। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘बाबर आजम को छोड़कर हमने आसानी से विकेट गंवाए। इसलिए हमें देखना होगा कि भविष्य में कैसी बल्लेबाजी करनी है। हमने दो स्पिनरों के लिए तैयारी की थी लेकिन तीसरे स्पिनर (जाधव) ने हमारे विकेट निकाले। सुपर फोर से पहले यह आंखे खोलने वाला मैच रहा।’’ सरफराज के मुताबिक उन्होंने चहल और कुलदीप को लेकर प्लान बनाया था, जाधव प्लान में शामिल नहीं थे। यही वजह रही कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को उन्हें खेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप में पाकिस्तान पर आठ विकेट से मिली एकतरफा जीत का श्रेय गेंदबाजों को दिया। रोहित ने मैच के बाद कहा, ‘‘शुरू से ही हमने अनुशासित प्रदर्शन किया। हम हांगकांग मैच की गलतियों से सीख लेना चाहते थे। हमारे गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हम रणनीति पर कायम रहे और इस तरह के धीमे विकेट के लिए जो रणनीति बनाई थी उस पर पूरी तरह से अमल किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘स्पिनरों ने कसी हुई गेंदबाजी की लेकिन शुरू में पहले दो विकेट हासिल करना महत्वपूर्ण था। शुरू में विकेट लेना अहम था क्योंकि उनकी बल्लेबाजी अच्छी है। इसलिए हम उनके लिये चीजें आसान नहीं बनाना चाहते थे। जब बाबर आजम और शोएब मलिक बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी हमने धैर्य नहीं खोया।’’रोहित ने केदार जाधव की भी तारीफ की जिन्होंने तीन विकेट लिए। उन्होंने कहा, ‘‘केदार अपनी गेंदबाजी पर काम कर रहा है और अपनी गेंदबाजी को गंभीरता से ले रहा है। उसने जो विकेट लिए वे हमारे लिए बोनस जैसे थे।’ (एजेंसी इनपुट के साथ)

