कुलदीप यादव के पंचे के बाद लोकेश राहुल (नाबाद 101) की तूफानी पारी के दम पर भारत ने मंगलवार देर रात ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में खेले गए तीन टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड की टीम आठ विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाने में कामयाब रही। भारत की ओर से चार ओवरों में सिर्फ 24 रन देने वाले कुलदीप यादव ने इस मैच में सबसे अधिक पांच विकेट हासिल किए। पांच विकेट झटकते ही कुलदीप ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। एक समय इंग्लैंड मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी कुलदीप ने अपना जादू चलाया और 14वें ओवर में तीन विकेट लेकर मेजबानों की कमर तोड़ दी। कुलदीप ने इस ओवर में इंग्लैंड के मध्यक्रम को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। चाइनामैन ने अपना पहला शिकार कप्तान मोर्गन को बनाया। मोर्गन 106 के कुल स्कोर पर विराट कोहली के हाथों लपके गए। एक गेंद बाद बेयर्सटो कुलदीप की गेंद को पकड़ नहीं पाए और महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें स्टंप किया। जो रूट को भी कुलदीप की गुगली की भनक नहीं लगी और वो भी धोनी के हाथों स्टंप हो गए।

कुलदीप यादव की गेंदबाजी से क्रिकेट के दिग्गज बेहद खुश है और वह लगातार उनकी गेंदबाजी की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कुलदीप की तारीफ करते हुए लिखा, ”कुलदीप यादव की गेदंबाजी के बाद राहुल की बल्लेबाजी देख मजा आ गया”। वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा, ”मैंने पहले ही कहा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए कुलदीप की गेंदों को पढ़ना आसान नहीं होगा। इस स्पेल के बाद कुलदीप का कॉन्फिडेंश लेवल भी काफी बढ़ गया होगा”।

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कुलदीप को लेकर कहा, ”कुलदीप की शानदार गेंदबाजी ने दिल जीत लिया, इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी गेंदों को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित रहे”। वहीं ईशांत शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी को लेकर लिखा, ”4 ओवर में 45 रन, भुवी ने इस तरीके की गेंदबाजी क्यों की”।

5-fer for Kuldeep Yadav. As I have said earlier, genuinely feel England will really struggle to pick him.

After this performance, he will have a huge psychological impact and England will struggle even more against him. India have done brilliantly to restrict Eng to 159. #ENGvIND

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 3, 2018