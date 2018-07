भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड पर सीरीज जीत के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को टी20 मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड में पहली टी-20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम कर लिया। जीत के बाद क्रिकेट दिग्गज सोशल मीडिया के जरिए लगातार भारत को जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने फनी अंदाज में पोस्ट डालने के लिए मशहूर सहवाग ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। सहवाग ने लिखा, ‘इंग्लैंड हम शर्मिंदा हैं. टैलंट अभी जिंदा है। रोहित ने शानदार पारी खेली। एक और शतक, रोहित के नाम टी-20 में अभी और शतक आने बाकी हैं।। कुंग फू पंड्या (हार्दिक) ने भी अच्छा खेल दिखाया, भारत इस जीत को डिजर्व करती थी। सहवाग के अलावा रविंद्र जडेजा, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ और वी वीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गजों ने भी टीम को जीत की बधाई दी। यह मैच रोहित शर्मा के लिए कई मायनों में यादगार रहा। रोहित शर्मा टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी पारी में 14वां रन बनाने के साथ ही टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए। रोहित ने भारत के लिए अब तक 84 टी-20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 32.59 के औसत से 2086 रन बनाए हैं। इनमें तीन शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं।

England ham sharminda hain,

Talent abhi Zinda hai.@ImRo45 , what elegance and clean hitting. 3rd T20I 100, many more to come. Great effort from Kungfu Pandya with both bat and ball. Well deserved series win.

#IndvsEng pic.twitter.com/Mut6O2dLX7

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 8, 2018