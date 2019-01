भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के बाद कप्तान विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विराट कोहली एक छोटे से इंटरव्यू में अपने ब्लाइंड डेट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लगभग 9 साल पुराना यह वीडियो इन दिनो एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में एक महिला रिपोर्टर कोहली से कुछ सवाल करती है। इन्हीं सवालों में एक सवाल यह भी था कि आप कभी ब्लाइंड डेट पर गए हैं। इसका जवाब देते हुए कोहली कहते हैं, हां मैं एक ब्लाइंड डेट पर गया था लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट की थी। इसकी वजह पूछने पर वो कहते हैं कि वो लड़की बदसूरत थी। मुझे माफ करना लेकिन वो अच्छी नहीं थी और इस वजह से मैं वहां से भाग आया। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे मैच हारने के बाद भारतीय टीम एडिलेड में वापसी करना चाहेगी। भारतीय टीम को पहले मैच के दौरान लो-ऑर्डर बल्लेबाज की कमी खली, रविंद्र जडेजा अपना काम करने में असफल नजर आए।

आखिरी के ओवरों में ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले हार्दिक पंड्या की कमी इस मैच के दौरान साफ तौर पर देखने को मिली। बता दें कि हार्दिक पंड्या और केएल राहुल को शुक्रवार को एक टीवी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं पर गई टिप्पणियों के लिए जांच लंबित होने तक निलंबित कर दिया गया। प्रशासकों की समिति (सीओए) के अध्यक्ष विनोद राय ने यह जानकारी दी।

