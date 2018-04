शाहिद अफरीदी पर अब बरसे इशांत शर्मा, बोले- कश्मीर हमारा था, है और रहेगा

पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के मंगलवार को कश्मीर को लेकर किए गए एक ट्वीट की जमकर आलोचना की जा रही है। अफरीदी के इस ट्वीट को आतंकियों का समर्थन करने वाला बताया जा रहा है। इस ट्वीट पर भारतीय खिलाड़ियों से लेकर आम लोगों तक ने नाराजगी जताई है। दरअसल, शाहिद अफरीदी ने अपने ट्वीट के जरिए भारत पर निशाना साधते हुए लिखा था, “भारतीय कश्मीर की स्थिति चिंताजनक है, कश्मीर के लोग अपने हक में आवाज उठाते है तो उन्हें मार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन इस मामले पर अब तक खामोश है, वो आखिर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं?” बता दें कि अफरीदी के इस ट्वीट के बाद से ही भारतीय खिलाड़ी अफरीदी की जमकर आलोचना कर रहे हैं। भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर शिखर धवन ने ट्विटर पर अफरीदी के इस बयान का जवाब देते हुए लिखा कि पहले खुद के देश के हालत सुधारो और अपनी सोच अपने पास रखो। गब्बर के बाद भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने भी अफरीदी को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ”कश्मीर शुरू से ही भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा।”

इससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली भी अफरीदी की बातों को बेबुनियाद बता चुके हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आइस क्रिकेट के दौरान अफरीदी ने भारतीय तिरंगे के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अफरीदी के ऐसा करने के बाद दोनों देशों के फैन्स ने उनके इस कदम की जमकर तारीफ की थी। हालांकि, अफरीदी के इस बयान के बाद से फैन्स भी उन्हें जमकर लताड़ रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी बार-बार यही कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अंग है और हमेशा भारत का ही रहेगा।

As an Indian, I feel offended to see such baseless remarks! Kashmir is, was and…will always be an integral part of India.

— Ishant Sharma (@ImIshant) April 5, 2018