इंग्लैंड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2019 को इंग्लैंड ने अपने नाम किया। 23 साल बाद क्रिकेट जगत को एक नया वर्ल्ड चैंपियन मिला, इससे पहले 1996 में श्रीलंका की टीम में पहली बार वर्ल्ड कप हासिल की थी। इंग्लैंड की टीम का 44 साल बाद वर्ळ्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हुआ। ट्रॉफी जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन बेहद भावुक नजर आए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इयोम मॉर्गन ने जीत के लिए अल्लाह को शुक्रिया अदा किया। मॉर्गन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘हमारे साथ अल्लाह भी थे। मैंने आदिल राशिद से बात की और उसने कहा कि अल्लाह हमारे ही साथ है। यह दिन हमारा था।’ मॉर्गन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई। एक यूजर ने लिखा, ‘मॉर्गन को इस जीत के लिए साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि अल्लाह का।’ वहीं एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘तो क्या इस बार अल्लाह पाकिस्तान के साथ नहीं थे।’

कुछ लोग मॉर्गन के इस बयान से सहमत नहीं है तो वहीं उनको सपोर्ट करने वालों की कमी भी नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने के मामले में अल्लाह इंग्लैंड के साथ था या नहीं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लोगों के बच जमकर बहस हो रही है। मॉर्गन ने आगे कहा, ‘न्यूजीलैंड पूरे टूर्नामेंट में हमसे बेहतर टीम थे। लेकिन ट्रॉफी हमारे पास है जिसके मायने है कि फाइनल का दिन हमारा था।’’ उन्होंने कहा, ‘ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन शानदार था। वे लगातार अच्छा खेले। सेमीफाइनल में भारत जैसी मजबूत टीम को हराया।’

मॉर्गन ने कहा, ‘उम्मीद है कि जिंदगी बहुत बदल नहीं जाएगी। मैं अपनी जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाता हूं और मुझे यकीन है कि वह ऐसे ही रहेगा। हमारी टीम में विविध पृष्ठभूमि और संस्कृति से आए खिलाड़ी हैं जो अलग अलग देशों में बड़े हुए।’ उन्होंने अगले विश्व कप के बारे में कुछ बोलने से इनकार करते हुए कहा कि अभी उनका जश्न मनाने का दौर है।

Loved it! He will get away with saying that because they have won first ever World Cup! Otherwise he would have been patronised/bullied for saying that ‘We had Allah with us’ https://t.co/wTfsyp56Fo — Syed Hussain (@Z_Hussain) July 15, 2019

Had an Indian csptain said ‘Ram Lalla was with us’, this same lady would have screamed ‘Mixing religion with sports’. Allah suna to pagla gayi https://t.co/m1MLlv0fk2 — Jiten Gajaria (@jitengajaria) July 15, 2019

Imagine shami to kohli- Allah is with us.

Kohli in press conference- Shami said Allah is with us.

Indian media got mad — Faizan Khan (@iamfa1zankhan) July 15, 2019

Everything cuz it also means that Allah was not with Pakistan this time. Hahahaha https://t.co/827YsfHH7W — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) July 15, 2019

“We had Allah with us!”

Brilliant! It’s all about being together, diversity, different backgrounds coming together as one whilst you respect each other belief and use each others skill to be World Champions!#CricketWorldCup2019 #England @englandcricket pic.twitter.com/zXwpWgB50X — Imran (@imiz0204) July 15, 2019

