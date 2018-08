वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए वनडे मैच के दौरान एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। गेल तीसरे वनडे के दौरान 66 गेंदों में 73 रनों की पारी खेलने में कामयाब रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आखिरी वनडे मुकाबले में 5 छक्के लगाकर गेल ने शाहिद अफरीदी के 476 इंटरनेशनल सिक्स लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। एक छक्का और लगाते ही गेल वनडे में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में टॉप पर पहुंच जाएंगे। क्रिस गेल से जब उनकी इस खास उपलब्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर खुशी जताई। गेल के मुताबिक शाहिद अफरीदी और वो दोनों ही एक इंटरटेनर क्रिकेटर रहे हैं, उन्हें खुशी है कि वह शाहिद अफरीदी के इस रिकॉर्ड की बराबरी की। गेल ने कहा कि बूम-बूम तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हारा रिकॉर्ड सुरक्षित है”। क्रिकेट जर्नलिस्ट साज सिद्दीकी ने गेल के इस बयान को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया।

गेल के इस बयान को पढ़ने के बाद पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अफरीदी ने गेल को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा, ”रिकॉर्ड को लेकर कोई चिंता नहीं है। आप इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे तो भी मुझे खुशी होगी क्योंकि आप वह डिजर्व करते हों। काश, आपके साथ मुझे सिंगल विकेट मैच खेलने का अवसर मिलता, जिसमें छक्कों की भरमार होती और आउट करने का कोई रूल नहीं होता”।

No worries at all in the Universe Boss taking over my record! Richly deserved, hope to play a single wicket match with you one day, let’s see who hits more 6s and there should be no rules for getting OUT! @henrygayle https://t.co/WxEaUhKjgY

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 4, 2018