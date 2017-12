विराट कोहली ने रोहित शर्मा से कहा – ‘मुझे भी बताओ दोहरा शतक बनाने का राज’

भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा शादी के बाद से ही बधाइयों के लिए लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को शादी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद काफी पहले कर चुकी हैं। अब विराट कोहली ने भी रोहित को धन्यवाद कहा है। विराट ने इसके साथ ही रोहित से डबल सैंचुरी लगाने के फॉर्मूले के बारे में भी पूछा। दरअसल, रोहित ने इन दोनों को ट्विटर पर बधाई देते हुए लिखा था कि अनुष्का आप अपना सरनेम कभी चेंज मत करना। इसके साथ ही उन्होंने विराट से कहा था कि वो उन्हें एक अच्छे पति बनने के सभी गुण उनके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद विराट ने जवाब देते हुए कहा कि ‘मैं तुमसे अच्छे पति बनने के सभी गुण जरूर सीखूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ डबल सैंचुरी लगाने का फॉर्मूला शेयर करना होगा’। बता दें कि विराट कोहली इस समय अनुष्का शर्मा के साथ हनीमून पर हैं।

विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद से ही टीम में नहीं हैं। उन्हें अगले महीने होने वाले साउथ अफ्रीका दौरे से पहले बोर्ड ने आराम दिया है। 11 दिसंबर को विराट ने अनुष्का के साथ इटली में शादी की। अब जल्द ही उनके वापस आने की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले विराट नेट्स में अपने हाथ जरूर आजमाना चाहेंगे।

Haha thanks Rohit, and please do share the Double Hundred Handbook as well.

— Virat Kohli (@imVkohli) December 19, 2017