IPL Player Auction 2020, CSK, RR, MI, KKR, RCB, KXIP, SRH, DC Team 2020 Players List HIGHLIGHTS: ऑस्ट्रेलियाई आल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब द्वारा 10.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने के बाद शुक्रवार को बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स के लिए 39 गेंद में 83 रन की विस्फोटकीय पारी खेली। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिये ब्रेक लेकर वापसी करने के बाद मैक्सवेल ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें टी20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक क्यों माना जाता है। उन्होंने पारी के दौरान सात चौके और पांच छक्के जमाए। उन्होंने साथ ही अपने सबसे तेज अर्धशतक (23 गेंद) की बराबरी की। उनकी पारी से उनकी टीम ने ब्रिसबेन हीट के खिलाफ सात विकेट पर 167 रन का स्कोर खड़ा किया।

किंग्स इलेवन पंजाब ने ट्विटर पर मैक्सवेल की पारी की प्रशंसा की जो तीन साल के बाद फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘‘बिग शो’ ने ‘बिग शो’ दिखाया। ग्लेन मैक्सवेल अपनी खतरनाक फार्म में हैं जिन्होंने बीबीएल में महज 39 गेंद में 83 रन बनाए।’’ मैक्सवेल 2014 से 2017 तक किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेले थे। 2018 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। पिछले साल उन्होंने लीग में नहीं खेलने का फैसला किया था।

83 from 39 balls from @Gmaxi_32 at Metricon Stadium, including sevens and five s@dream11 | #BBL09 pic.twitter.com/6Hhha21YsP

